Bardenitz

Gleich drei Jubiläen werden am Sonnabend in Bardenitz groß gefeiert. Dann lädt der Treuenbrietzener Ortsteil im Rahmen des zweiten Wochenendes des Sabinchenfestes zur zünftigen Landpartie.

Präsentiert wird ein Dorf im Wandel der Zeit, wenn zwischen Teufelswald und Keilberg die große Party steigt.750 Jahre Bardenitz und 300 Jahre Hermannsmühle werden vielseitig gefeiert.

Viele Bürger und Betriebe öffnen ihre Höfe. „An die 25 Stationen sind im Plan verzeichnet“, erzählt Ortsvorsteherin Edith Rettschlag. Sie lobt das große Engagement ihrer Dorfbewohner. „Viele waren sofort bereit, sich für das Fest ordentlich ins Zeug zu legen“, so Rettschlag.

Dreifache Erfahrung

Immerhin hat der Ortsteil dreifache Erfahrung mit großen Festen zur Sabinchenfestwoche. Die Premiere gab es 2005 in Bardenitz. Und 2012 zum Deutschen Wandertag im Hohen Fläming war der Gemeindeteil Pechüle Gastgeber.

Entsprechend breit ist auch diesmal wieder das Angebot entlang der Dorfstraße in Bardenitz und hinunter zur Hermannsmühle. Im Ortskern wird das Dorffest zudem umrahmt vom großen Markttag des Netzwerkes „Offenen Höfe“ in der Nuthe-Nieplitz-Region. Dessen Akteure begrüßen die Besucher mit reichhaltigen Angeboten regionaler Produkte und Leckereien.

Drei Parkplätze am Dorfrand Zum Dorffest in Bardenitz gibt es Beeinträchtigungen für den innerörtlichen Verkehr. Für die Hauptbühne ist die Zufahrt nach Pechüle an der Feuerwehr voll gesperrt. Für Besucher sind drei Parkplätze an den Ortszufahrten aus Richtung Treuenbrietzen, Kemnitz und Klausdorf eingerichtet. Im Dorf ist das Parken nicht erwünscht. Vorsicht geboten ist für Festbesucher entlang der Dorfstraße. Dort konnten keine Sperrung und auch kein Tempolimit verfügt werden. Die Landesstraße ist aktuell Umleitungsstrecke für die Bauarbeiten an der B 2 in Treuenbrietzen.

Speis und Trank gibt es ansonsten individuell auf vielen privaten und am historischen Holzbackofen am Gemeindehaus. Die Besitzer laden dazu ein, die Vierseithöfe mit ihren heute ganz unterschiedlichen Nutzungsarten und Gestaltungsformen zu erforschen.

Bardenitz lädt zur Landpartie. Im Rahmen des Treuenbrietzener Sabinchenfestes ist Sonnabend viel zu erkunden im Dorf. Quelle: Thomas Wachs

Historische Landmaschinen und Arbeitstechniken werden ebenso präsentiert wie eine vielseitige musikalische Umrahmungen und offene Blumengärten. Karussell und ein großer Spielplatz für Kinder sind zudem organisiert.

Treckerfreunde bewegen viel Technik

Große Technik zu bewegen haben unter anderem Wolfgang Seehaus und die Freunde der Treckergemeinschaft „Keilberg-Nieplitztal“. Sie präsentieren auf dem Hof und der Dorfstraße bis zu 50 historische Fahrzeuge, Maschinen und Geräte. Höhepunkt ist das Schaudreschen.

Das Bardenitzer Landtheater spielt unterdessen im Theaterhof für kleine und große Gäste auf und erwartet diese am Abend mit einer einzigartigen Premiere eines durchaus lustigen Theaterstücks auf der Hauptbühne.

Musikalisch treten verschiedene Akteure in Aktion. Die Keilberger Musikanten eröffnen das Fest um 10 Uhr auf der Hauptbühne und die Nieplitztaler Musikanten führen ab 12 Uhr in der Musikantenschänke den Reigen fort. Zudem gibt es individuelle Engagements wie Bluesmusik. Die Jagdhornbläser sind beim Wildhandel und das Saxophon-Ensemble „Staff“ an diversen Orten zu erleben.

Karibische Drinks an der Mühle

So auch beim Abendprogramm ab 17 Uhr an der Hermannsmühle. Dort dreht sich seit gut 300 Jahren das Wasserrad. Im Jahr 1722 ist die Mühle zur Papierherstellung errichtet worden. „Ab 1860 wurde dann Korn zu Mehl gemahlen und seit einigen Jahren wird Strom aus Wasserkraft gewonnen“, erzählt der heutige Hausherr Andreas Bruns. Er serviert zum Jubiläumsabend auf dem Mühlenhof zudem karibische Drinks und Snacks zur Weltmusik von Hather Jacobi aus Kanada und Claudia Jaeger.

Das Dorffest in Bardenitz wird eröffnet am Sonnabend um 10 Uhr auf der Hauptbühne. 15 Uhr folgt der Festgottesdienst in der Kirche.

Von Thomas Wachs