Treuenbrietzen

Aller guten Dinge sind drei. Und daher liefert die MAZ nun in ihrer dritten Galerie auch noch die letzten Impressionen vom Auftakt der 24. Sabinchenfestwoche nach.

Zur Galerie Vielseitig ist das Auftaktwochenende der 24. Sabinchenfestwoche gefeiert worden. Viele Bilder künden davon.

Besonders gut kam die in zwei Wochen Aufbauzeit errichtete Lounge aus elektronischer Musik sowie tollen Licht- und Videoinstallationen im Spielpark am Schwanenteich an.

Auch zu diesem Klangholz Open Air sowie zum Bühnenprogramm und dem Festumzug mit vielen Akteuren gibt es jetzt noch einmal Erinnerungsfotos für MAZ-Leser. Die zweite Galerie gab es bereits.

Von Thomas Wachs