Ein Randalierer sorgte bereits am Samstag für Aufsehen im Treuenbrietzener Ortsteil Tiefenbrunnen. Viel zu tief ins Glas geschaut hatte der Mann, der am helllichten Tag eine Spur der Verwüstung in der kleinen Ortschaft hinterließ. Straßenlaternen, eine Gaststätte, selbst teures Krankenhaus-Inventar: nichts war vor dem Wüterich sicher. Doch irgendwann hatte die Polizei genug.