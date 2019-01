Treuenbrietzen

Zu einem Kellerbrand ist es am Neujahrsmorgen in der Kietzstraße in Treuenbrietzen gekommen. Wie der Polizei erst durch Anzeigenerstattung am Dienstagnachmittag bekannt wurde, gerieten zwei Papiertonnen und gelbe Säcke in Brand – wahrscheinlich durch Feuerwerk. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Das Feuer breitete sich in den Keller eines Wohnhauses aus, in dem sich zu dieser Zeit fünf Personen befanden. Die Bewohner bemerkten das Feuer schnell und löschten es mit Handfeuerlöschern und Wasser selbst, bevor es zum Vollbrand kam. Durch den Brand entstand neben Schäden an der Hausfassade ein erheblicher Sachschaden im Keller.

Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zu einer fahrlässigen Brandstiftung.

Von MAZ