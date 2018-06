Treuenbrietzen

Bilder sagen oftmals mehr als viele Worte. Das trifft auch auf die vielen Aktivitäten des Auftaktwochenendes der Sabinchenfestspiele in Treuenbrietzen zu. Von Freitag bis Sonntag ist vielseitig gefeiert worden. Allgemein gab es viel Lob für das Programm, das für alle Altersklassen Höhepunkte bereit hielt.

Zur Galerie Vielseitig ist das Auftaktwochenende der 24. Sabinchenfestwoche gefeiert worden.

Darum stellt die MAZ hier ein weitere Bildergalerie bereit für alle, die noch in Erinnerungen schwelgen möchten.

Das von vielen ehrenamtlichen Akteuren getragene Fest von Bürgern für Bürgern läuft nun auch die Woche über noch mit Programmpunkten wie der Vernissage am Dienstagabend im Krankenhaus, dem Weinabend mit den Nieplitztaler Musikanten am Mittwoch und der Feierabend-Wanderung zu Treuenbrietzener Bänken am Donnerstag.

Am Wochenende stehen dann am Sonnabend der Ortsteil Bardenitz und Sonntag einige Kirchen im Mittelpunkt zum Abschluss der zehntägigen Festwoche.

Von Thomas Wachs