Treuenbrietzen

Gut gerüstet sieht sich der CDU-Stadtverband Treuenbrietzen für das Superwahljahr 2019. Für die im Mai anstehenden Kommunalwahlen gehen die Christdemokraten mit 14 Kandidaten auf ihrer Liste in die Abstimmung zur Stadtverordnetenversammlung. Das verkündete Anja Schmollack, die Stadt- und Fraktionschefin der CDU, beim Neujahrsempfang ihres Ortsverbandes am Wochenende vor gut 65 Gästen.

Gleichberechtigt besetzt

„Wir haben gleichberechtigt sieben Frauen und sieben Männer auf der Liste“, erklärte Schmollack. Ebenso verteile sich der Anteil der Kandidaten aus der Kernstadt und den Ortsteilen. Ihr detailliertes Wahlprogramm wolle die CDU im Februar präsentieren.

Anja Schmollack übte abermals Kritik am Umgang der Landesregierung mit der finanziell angeschlagenen Stadt Treuenbrietzen. Diese habe sich vergeblich auf Versprechen von Mininsterpräsident Dietmar Woidke ( SPD) verlassen was die Lösung einiger Probleme in Folge des riesigen Waldbrandes vom August angehe. „Wir sollte hier kommunal mehr Selbstbewusstsein zeigen und nicht jede Kröte schlucken, die uns aus Potsdam vorgesetzt wird“, sagte Schmollack. Das betreffe unter anderem die Bestrebungen, immer mehr Straßen in der Zuständigkeit aus der Regie des Landes an Kreise und Kommunen zu übertragen. Daher habe sich der Stadtverband auch der Landesinitiative angeschlossen, die eine Abschaffung der Anliegerbeiträge bei kommunalem Straßenbau fordert.

Landesplanung bereitet Sorgen

„Wachsende Sorgen“ bereite der CDU-Chefin auch der Gemeinsame Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg. „Er schwebt wie ein Damoklesschwert über den Kommunen außerhalb der Zentren und behindert deren Entwicklung“, sagte Schmollack.

Diese „Gängelung bei der baulichen Entwicklung“ kritisierte auch Ingo Senftleben. Der CDU-Landesvorsitzende war zum zweiten Mal Ehrengast des Neujahrsempfangs seiner Parteibasis in Treuenbrietzen. Angesichts der Erfahrung aus den vielen schweren Waldbränden des vorigen Jahres plädierte Senftleben für „mehr Hilfe für die Helfer“. So müssten dingend die Schutzausrüstung der Feuerwehrleute und deren Mobilität verbessert werden.

CDU will Mitmachpartei sein

Für die Landtagswahl strebt Senftleben einen Regierungswechsel „mit der CDU als stärkste Kraft an“. Bei der Aufstellung der Themen im Wahlprogramm sowie der Spitzenkandidaten kündigte der Parteichef „ein starkes Mitspracherecht aller Parteimitglieder“ an. Entschieden werden soll demnach über Abstimmungen in mehreren Regionalversammlungen der CDU-Basis. „Wir wollen eine Mitmach-Partei sein“, kündigte Ingo Senftleben an.

Herausforderungen sieht der CDU-Chef im Land auch im Justizbereich, „wo mehr Richter und Polizisten nötig sind, um Verbrechen auch verfolgen zu können, statt Verfahren wegen Verfristung einstellen zu müssen“, so Senftleben. Handlungsbedarf sieht er ferner im Bildungssystem. Dort seien – auch unter Regierungsbeteiligung der CDU – Fehler gemacht worden, die heute dazu führten, „dass überall Lehrer fehlen“, sagte Ingo Senftleben in Treuenbrietzen.

Von Thomas Wachs