Treuenbrietzen

Ebenso viele Männer sie Frauen wollen auf der Liste der CDU Treuenbrietzen in die neue Stadtverordnetenversammlung (SVV) einziehen. Für die Kommunalwahl am 26. Mai hat der Ortsverband der Christdemokraten jetzt 14 Kandidaten nominiert.

Angeführt wird die Liste von der Ortsvorsitzenden Anja Schmollack als Spitzenkandidatin. Sie kandidiert zudem für den Landtag Brandenburg und den Kreistag Potsdam-Mittelmark.

Stadt und Ortsteile vertreten

Ins Rennen um Sitze in der Stadtverordnetenversammlung gehen auf Platz zwei Olaf Reinsch, der bereits Stadtverordneter der CDU ist, sowie an dritter Position die 18-jährige Marie Therese Stolze-Lange. „ Beate Rahn, die ebenfalls für die CDU in der SVV sitzt, tritt auf eigenen Wunsch auf Platz elf der Liste an“, heißt es in einer Mitteilung des Ortsverbandes.

Unter den sieben Männern und sieben Frauen auf der Liste sind jeweils sieben Vertreter aus den Ortsteilen und sieben aus der Kernstadt. Darunter befinden sich auch parteilose Bewerber. Svenja Hantschmann und Jessica Schröder treten neben der Wahl zur SVV jeweils auch für den Ortsbeirat in Marzahna beziehnugsweise Niebel an.

Ziel ist stärkste Fraktion

„Für uns war es wichtig, eine ausgewogene Liste zu haben, mit guten Kandidatinnen und Kandidaten, die etwas in unserer schönen Heimatstadt bewegen wollen – die aber auch genug Biss und Köpfchen haben, um für unsere Interessen einzutreten“, erklärt Ortschefin Anja Schmollack. Qualität statt Quantität stehe für die CDU im Vordergrund. „Auch wenn unsere Liste paritätisch besetzt ist, brauchen wir keine Quotenfrauen. „Wir haben taffe, engagierte sowie kluge Frauen und Männer gleichermaßen“, so Schmollack. Ziel der Orts-CDU sei es, die stärkste Fraktion in der SVV zu stellen.

Auf der CDU-Liste kandidieren ferner Guido Kohl aus Bardenitz, Martin Müller aus Lobbese, Vivien Stolze-Lange aus Rietz, Claudia Schäfer aus Klausdorf sowie Jörg Winkler, Hans Norbert Hermann, Markus Faustmann und Kevin Kracht-Schmollack aus der Kernstadt.

Trägerwechsel für Gesamtschule zur Debatte

Als wichtige Eckpunkte des Wahlprogramms, das im März im Detail veröffentlicht werden soll, sieht Anja Schmollack neben dem großen Thema der finanziellen Probleme und Herausforderungen, „vor denen die Stadt Treuenbrietzen nach wie vor steht“, den Erhalt des Schulstandortes der weiterführenden Schule sowie die dringende Sanierung und Entwicklung der Grundschule. „Der Erhalt des Schulstandortes der Gesamtschule hat Priorität.“ Inwiefern die Stadt dabei künftig die Trägerrolle innehat oder ob man über einen Trägerwechsel bescheiden muss, sei dabei eine der noch zu beantwortenden Kernfragen. „Vergessen werden darf jedoch auch nicht unsere Grundschule, die nicht nur bei ihren elektrischen Anlagen stark sanierungsbedürftig ist.“

Die CDU Treuenbrietzen wolle ihrer Linie treu bleiben und keine weiteren Windkraftanlagen oder Re-Powering, die zu Lasten von Menschen und Natur gehen, befürworten. „Für unsere Heimat ist das Maß voll. Wir werden daher auch künftig gegen die Errichtung von Windkraftanlagen jeglicher Art stimmen“, so Schmollack. Nach ihrer Ansicht handele es sich um „Industrieanlagen, die ohne große Auflagen in Wäldern und Wohnortnähe errichtet werden“. Dem Weg der erneuerbaren Energien wolle sich die CDU nicht verschließen. „Aber dieser Weg sollte mit Augenmaß und nicht mit Lobbyismus beschritten werden“, sagt die Fraktionschefin.

Furcht vor Landesentwicklungsplan

„Vor dem Hintergrund des Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg Hauptstadtregion, der Treuenbrietzen künftig dem sogenannten Freiraumverbund zuweist, wird es für unsere Heimatstadt noch schwieriger werden, Wohnbereiche auszuweisen aber auch Gewerbeflächen zur Verfügung zu stellen“, glaubt Schmollack. Die CDU setze sich daher bereits jetzt aktiv dafür ein, „dass wir privaten Wohnungsbau fördern aber auch dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger künftig auf ein breiter aufgestelltes Angebot an Lebensmittelmärkten in unserer Stadt zugreifen können“, heißt es von Ortsverband der Christdemokraten. Sie wollen zudem „auch unsere Ortsteile stets im Fokus haben“.

Nach Ansicht von Anja Schmollack sollte Treuenbrietzen den Anspruch haben, „auf sämtlichen politischen Ebenen gut und schlagkräftig vertreten zu sein.“ Zur Kommunalwahl am 26. Mai treten daher aus Reihen der CDU Anja Schmollack, Claudia Schäfer, Guido Kohl, Vivien Stolze-Lange und Jörg Winkler ebenfalls zur Wahl für den Kreistag an.

