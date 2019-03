Treuenbrietzen

Das ist wie bei Gustav mit der Hupe aus „Emil und die Detektive“: Der Junge hat eine Hupe und holt sich später das passende Motorrad dazu. Aus Ulm bringen acht Treuenbrietzener Feuerwehrleute den berühmten Feuerwehr-Oscar mit nach Hause – und wollen dafür nun eine Wand im Gerätehaus würdig gestalten. „Hier wollen wir den großen Waldbrand-Einsatz dokumentieren“, sagte Wehrleiter Marcel Kraft am Sonntag gegenüber der MAZ.

Wie berichtet, ist die Treuenbrietzener Feuerwehr am späten Freitagabend in Ulm mit dem Magirus-Award ausgezeichnet worden – für den Einsatz bei den Waldbränden im August und in der Kategorie „Nationale Feuerwehr“. „So richtig fassen können wir das aber immer noch nicht“, sagte Kraft am Sonntag. „Das muss erst noch sacken.“

Grüße aus dem Havelland

Derweil werden die Feuerwehrleute mit Glückwünschen überschüttet. Kameraden aus dem havelländischen Priort gratulieren: „Ihr habt Großes geleistet. Als wir am ersten Abend zur Unterstützung eintrafen und durch das Flammeninferno in Richtung Klausdorf zur Einsatzstelle gefahren sind, war klar, welche Herausforderungen da auf Euch am Anfang zukamen.“

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stimmt in den Freuden-Chor ein: „Glückwunsch, Feuerwehr Treuenbrietzen zur Auszeichnung. Und Dank auch an all die vielen anderen Wehren, die bei diesem und anderen Bränden im Einsatz waren. In diesem Jahr zwar kein Hollywood-Oscar für Babelsberg, aber dieser Oscar ist mindestens genauso wertvoll.“

Das Sabinchen ist stolz

Vivian Stolze-Lange, sie verkörpert das berühmte Sabinchen und ist aktive Truppfrau in der Wehr, ist aus dem Häuschen: „Klar strahlt das Sabinchen. Sie ist ja genau in dieser Feuerwehr.“

„Wir waren schon happy, als wir nominiert worden sind“, gestand Marcel Kraft. In Ulm erhielt die achtköpfige Delegation erst einmal einen Pokal, „als wir unter den besten drei waren“. Doch es sollte ja noch besser kommen.

Noch steht der Reisetermin nicht

Wann es zum Besuch der Feuerwehr nach New York geht, „müssen wir mit dem Veranstalter erst noch klären“. Unklar sei noch, wie viele Kameraden bei der Tour in die USA dabei sein können.

Nun stehe aber das Renovieren des Gerätehauses an. Schließlich will man nicht nur die Dokumentationswand gestalten, sondern gleich alles malern. „Über Unterstützung und Sachspenden würden wir uns freuen“, versichert Marcel Kraft.

Von Heiko Hesse