Treuenbrietzen

Beute gemacht und großen Schaden hinterlassen haben dreiste Diebe auf dem Hauptfriedhof an der Brücker Straße in Treuenbrietzen. Ein Zeuge hatte am Dienstagabend bemerkt, dass am Zugangstor von der Belziger Straße her ein Vorhängeschloss entfernt worden war. Der Beobachter alarmierte gegen 17.30 Uhr die Polizei.

Trauerhalle aufgebrochen

Die Ermittler stellten fest, dass Eindringlinge auch die Trauerhalle aufgebrochen hatten. In dem Gebäude wurden zudem Türen aufgehebelt. „Die Täter durchsuchten das Gebäude offenbar nach wertvollen Gegenständen“, erklärt Sascha Specker vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg.

Werkzeug erbeutet

Erbeutet haben die Diebe nach ersten Erkenntnissen mehrere Kabeltrommeln, eine Motorsäge sowie Gartenwerkzeuge. Die Polizei stellte ein vermutliches Tatwerkzeug sicher. Der Schaden ist groß. Vor allem auch durch die Beschädigungen an den diversen Türen. Exakt beziffert ist er indes noch nicht.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein und dokumentierten den Tatort. Weitere Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Ereignet hat sich der dreiste Diebstahl auf dem Friedhofsgelände vermutlich zwischen Montag, 15. April, gegen 13 Uhr und dem darauffolgenden Dienstag, 17.30 Uhr.

Von Thomas Wachs