Treuenbrietzen

Die Silberhochzeit rückt ganz nah. Doch wird seit Freitagabend in Treuenbrietzen jetzt zunächst die 24. Auflage der zehntägigen Sabinchenfestwoche gefeiert. Krachend wie immer war der Auftakt. Zunächst mit dem Salutschießen der Schützengilde an der Marienkirche und kurz vor Mitternacht dann mit dem beliebten Musik-Feuerwerk vor dem Rathaus.

Viel Vergnügen ohne Eintrittsgeld

Dort waren traditionell zuvor das Programm der Kindertagesstätten über die Bühne gegangen, der Löffelbaum gekrönt und die Sabinchenpaare gekürt worden für die neue Saison. Bei den Kindern schlüpfen nun Paulina Bäse und Nils Lach vom Kindergarten „Anne Frank“ in die Rollen des Sabinchens und ihres mordenden Schusters aus der Moritat. Die Sechsjährigen lösen Emmily Block und Ajen Fabig ab.

Neues Kleid kommt weiter zum Einsatz

Aller gute Dinge sind drei, heißt es indes bei den Erwachsenen. Denn ein zweites Mal haben Vivien Stolze-Lange und ihr Mann Hans-Jörg Stolze aus Rietz ihr Ehrenamt verlängert. „Wir sind vom Festkomitee gefragt worden und haben gerne zugesagt“, sagt Vivien Stolze-Lange.

Vivien Stolze-Lange und ihr Mann Hans-Jörg Stolze aus Rietz sind zum dritten Mal das Sabinchenpaar in Treuenbrietzen. Quelle: privat

Immerhin hatte sie sich schon zur zweiten Auflage im vorigen Jahr eigens ein neues Kleid schneidern lassen. Freilich gab es auch keine neuen Bewerber in diesem Jahr. „Wir sind mit den Figuren schon verwachsen, haben viel Spaß in der Rolle und freuen uns über die positiven Reaktionen der Leute“, erzählt das alte wie neue Sabinchen.

Für die Sabinchenpaare und die zahlreichen Festgäste ging es ab Freitagabend sodann mit rockiger Tanzmusik von The Dance Orchestra (TDO) – so der Name der Party-Formation um Toni Gutewort aus Marzahna-Schmögelsdorf – auf der Hauptbühne in die erste Nacht des Festwochenendes.

Volles Programm zunächst bis Sonntag

Es bietet zunächst noch bis Sonntagabend von der Marienkirche über die Großstraße mit Markttreiben, Vergnügungspark und Aktionen des Familienzentrums am künftigen Domizil im ehemaligen Aldi-Markt sowie über den Markt bis hin zum Spielpark am Schwanenteich, der wieder zur Klang- und Lichtlounge umgebaut wurde, ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersklassen.

Vor allem Musik und Geselligkeit prägen den Auftakt der Festwoche in der Altstadt. Ein Höhepunkt ist dort am Sonntag ab 11 Uhr der Festumzug der Institutionen und Vereine.

Weitere Aktivitäten in der Woche

Auch die Woche über bietet das Sabinchenfest einige Programmpunkte. Am Samstag des zweiten Wochenendes wird sodann im Ortsteil Bardenitz groß gefeiert, bevor am Sonntag die Kirchen der Stadt mit Programmpunkten im Mittelpunkt stehen.

Das gesamte Stadtfest von Bürgern für Bürger kann wie üblich weitgehend ohne Eintrittsgeld angeboten werden. Erlöse von den Bierwagen, Spenden von Sponsoren und Privatleuten sowie eine Truppe von rund 45 ehrenamtlichen Helfern rund um das Organisationsteam vom Sabinchenverein machen das möglich.

Die MAZ informiert die Woche über zu den weiteren Programmpunkten der 24. Sabinchenfestwoche.

Von Thomas Wachs