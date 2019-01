Rietz

Mit einem vielseitigen Kulturabend im Treuenbrietzener Kino „Kammerspiele“ erinnern die Kinder des Fläming-Künstlers am Sonnabend an Walter Lauche. Der Neu-Rietzer wäre an dem Tag 80 Jahre alt geworden. Jedoch verstarb der Maler, der auch einige lyrische Texte hinterlassen hat, bereits 2010.

„Du bis zwar nicht mehr hier, aber immer noch da“, heißt das Motto des Abends, den Cosima Hankel sowie Magdalena und Jacob Lauche ihrem Vater widmen. Dazu gibt es einerseits eine Lesung aus dem kurz nach seinem Tod erschienenen Buch „Man kann im Leben gar nicht genug verpassen“. Das Buch steht auch zu Verkauf. „500 Exemplare sind bereits vergriffen, eine zweite Auflage ist nachbestellt“, erzählt Cosima Hankel.

Andererseits können Besucher des öffentlichen Abends den Film „Einfach malen“ sehen. Den hat der Filmemacher Hans-Dieter Rutsch 1993 als Portrait Lauches gedreht. Zu sehen ist zudem ein filmisches Interview von 2001 mit dem Maler. Ihn haben viele Menschen im Fläming auch als kritischen Zeitgeist und Lebenskünstler noch gut in Erinnerung.

Der Kulturabend „80 Jahre Walter Lauche“ beginnt Sonnabend, 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Thomas Wachs