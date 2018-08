Treuenbrietzen

Seit Donnerstagnachmittag brennt es bei Treuenbrietzen. „Mittlerweile gibt es aber eine deutliche Entspannung der Situation“, berichtet Einsatz-Pressesprecher Jan Penkawa. Das Feuer ist weitgehend unter Kontrolle und die Räumung der drei evakuierten Dörfer ist aufgehoben, wenngleich die Löscharbeiten sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Nur in der Nacht zu Sonntag verschärfte sich die Lage vor Ort noch einmal kurzzeitig: Ein Bergungspanzer der Bundeswehr hatte gefährliche Granaten freigelegt.

Zur Galerie Bilder aus Treuenbrietzen am Tag, nachdem der Großbrand von den Einsatzkräften der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Die Situation vor Ort im Überblick

– Nun soll es bei Borkheide am Truppenübungsplatz Lehnin brennen. „Das kameragestützte Feuerwarnsystem Fire Watch, das sämtliche Waldstücke in Brandenburg im Blick hat, hat Alarm ausgelöst: Nun soll es bei Borkheide am Truppenübungsplatz Lehnin brennen. Die Alarmierung sei erfolgt", sagt Ministeriumssprecher Ingo Decker.

", sagt Ministeriumssprecher Ingo Decker. Weitere Infos folgen in Kürze.

– Das Feuer ist noch nicht gelöscht, es gibt zahlreiche auch größere Glutnester, gegen die die Feuerwehr aktuell vorgeht. Aber: Das Feuer breitet sich auch nicht mehr aus sondern ist nunmehr unter Kontrolle, einige Abschnitte brennen kontrolliert ab, in anderen löscht die Feuerwehr aktiv.

– In einem Abschnitt ruhten die Löscharbeiten ab Samstagabend, da hier Munition im Boden gefunden worden war. Der Kampfmittelräumdienst transportierte zwei größere Granaten ab und sondierte danach die Wege um die Sicherheit der Retter gewährleisten zu können.

– Die Evakuierung Frohnsdorfs war bereits am Freitag aufgehoben worden, Klausdorf und Tiefenbrunnen wurden am Samstagabend wieder für sicher erklärt. Alle Anwohner konnten endlich in ihre Häuser zurückkehren.

Zur Galerie Im Fläming wütet seit Donnerstagmittag ein Großbrand. Der Qualm ist weithin zu sehen – sogar bis Luckenwalde.

Auch das Wetter spielt den Rettern mittlerweile in die Karten. Zwar blieb der befreiende Regen auch am Sonntagmorgen aus, doch bei nur geringem Wind und dem Ausbleiben extremer Hitze fand das Feuer auch nicht mehr die optimalen Bedingungen der Vortage vor. Das führt dazu, dass die Einsatzleitung bereits prüft, ob der Einsatz bereits zurückgefahren werden könne, wie Penkawa berichtet. Am Sonntagmorgen waren noch rund 350 Feuerwehrleute im Einsatz. Zudem kreiste ein Polizeihubschrauber

Einmaliger Zusammenhalt

Beim Kampf gegen die Flammen standen Feuerwehrleute aus drei Bundesländern, berufliche wie ehrenamtliche Kräfte, Seite an Seite. „Der Zusammenhalt funktioniert sehr gut“, betont Penkawa, das sei wirklich auffällig. Auch die Spendenbereitschaft der Bürger und ortsansässigen Unternehmen sei einmalig. Da bringt schonmal eine Fleischerei 100 Bratwürste vorbei oder organisieren Bürger zusammen ganze Wagenladungen mit Lebensmittellieferungen.

Größter Waldbrand in Brandenburg seit 1992

Der Waldbrand ist Experten zufolge der größte in Brandenburg seit vielen Jahren. Mindestens seit dem Jahr 2000 habe es in Brandenburg keinen Waldbrand auf 400 Hektar wie den in Treuenbrietzen gegeben, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte, Raimund Engel, am Sonntag. Das Feuer erinnere an große Feuer in der Zeit Anfang der 90er Jahre.

Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz sprach am Sonnabend gegenüber der MAZ vom „größten Waldbrand in Brandenburg seit 1992“. Damals wurden mehrere hundert Hektar Waldboden zerstört. Seit Jahresbeginn hat es in Brandenburg bereits auf mehr als 700 Hektar gebrannt, wie der Waldbrandschutzbeauftragte Engel sagte - den Brand in Treuenbrietzen noch nicht mit eingerechnet.

Zur Galerie Im Waldbrandgebiet bei Treuenbrietzen ist ein Bergepanzer der Bundeswehr im Einsatz. In der Nacht zu Sonntag legte er einen größeren Munitionsfund frei. Jetzt ist der Kampfmittelräumdienst im Einsatz.

Von MAZ-Online