Treuenbrietzen

An der Albert-Schweitzer-Grundschule Treuenbrietzen können sich Schüler jetzt besser selbst helfen, wenn es zu medizinischen Notfällen oder gar Unfällen kommt. In Kooperation mit der Johanniter-Unfallhilfe sind erstmals 18 Mädchen und Jungen als Ersthelfer ausgebildet worden.

Jeden Tag Handlungsbedarf

„Fast jeden Tag erleidet ein Schüler eine Erkrankung, Verletzung oder gar einen kleinen Unfall in der Schule“, erklärt Schulsozialarbeiterin Diana Bölke. Sie hat das Projekt zur Ausbildung der jungen Helfer begleitet. „Unsere neuen Schulsanitäter kennen sich nun gut aus. Denn es ist wichtig, dass in Notfällen schnell jemand da ist und das Richtige tut“, so Bölke.

Die Idee für den qualifizierteren Kurs entstand aus einer Grundausbildung zur ersten Hilfe heraus, bei der in jeder Klassenstufe zunächst zwei Schüler geschult worden waren. „Die Motivation der Schüler und die Resonanz bei den Eltern waren so groß, dass der Wunsch nach einer weiteren Ausbildung entstand“, erklärt Bölke.

In ihrer Ausbildung erlernten Grundschüler in Treuenbrietzen jetzt Schritte zur Ersten Hilfe. Quelle: Privat

Nun gibt es die 18 Ersthelfer aus den Reihen der fünften Klassen. Sie haben ihre auf freiwilliger Basis über zwei volle Tage absolvierte Ausbildung mit einer offiziellen Prüfung abgeschlossen und den Erste-Hilfe-Schein erhalten.

Die erstmal an der Grundschule ausgebildeten Sanitäter agieren nach einem festen Dienstplan. Zwei Schüler sind dabei jeweils in den beiden großen Pausen auf dem Schulhof in Bereitschaft. Sie sind gut zu erkennen an ihren rot leuchtenden Umhängetaschen mit Erste-Hilfe-Material.

Sanitätszimmer eingerichtet

Zwei weitere Schüler betreuen das Sanitätszimmer. Das ist nun direkt neben dem Sekreteriat der Schule neu eingerichtet worden und soll in den nächsten Monaten weiter in der Ausstattung komplettiert werden.

Die speziell qualifizierten Ersthelfer sollen die Sekretärin dabei unterstützen, erkrankte oder verletzte Mitschüler zu betreuen, bis sie durch Eltern oder wenn nötig gar einen Notarzt weiter versorgt werden. Dabei geht es um einfache Hilfeleistungen.

Umfangreicher Lehrplan

Bei der Ausbildung standen Themen wie das Trösten, der richtige Umgang mit Verbandsmaterial sowie erste Rettungsmaßnahmen auf dem Lehrplan. Die angehenden Schulsanitäter wurden auf typische Ereignisse, wie zum Beispiel die Versorgung von kleineren Wunden vorbereitet. „Die Schulsanitäter unterstützen den Aufsicht führenden Lehrer auf dem Schulhof, stehen als erste Ansprechpartner für kleinere Blessuren der Mitschüler bereit und leisten so einen wichtigen Beitrag für das Miteinander an der Schule“, erklärt Sozialarbeiterin Diana Bölke.

Von Thomas Wachs