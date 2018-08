Klausdorf

Sehr wenig Zeit blieb den rund 70 Einwohnern Klausdorfs, um bei der Evakuierung zur Flucht vor dem Waldbrand die Sachen zu packen. Das kritisieren zumindest Lothar und Bärbel Schäfer. „Die Einsatzleitung hätte uns vorher besser vorwarnen sollen, dass wir uns bereit machen sollen. Das ging in Frohnsdorf doch wohl auch“, sagt Bärbel Schäfer. „Doch dann haben Feuerwehrleute plötzlich an die Haustür gehämmert und uns aufgefordert, sofort zu gehen“, berichtet Lothar Schäfer. Das Enkelkind habe Panik bekommen.

„Die großen Rauchwolken waren ja schon ab Mittag zu sehen. Doch, dass wir raus müssen, hätten wir da nicht gedacht“, erzählt die Dorfbewohnerin. „Mit einem Berg Aktenordner aber kaum persönlichen Sachen“ eilten die Schäfers am Abend dann los mit dem Auto in Richtung Treuenbrietzen. Nachtquartier fanden sie privat, erzählen sie. „Wir sind überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft in der Stadt.“

„Gut umsorgt wurden wir hier in der Stadthalle“, berichten die Klausdorfer am Freitag der MAZ. „Den Hut ziehen wir auch vor den vielen Feuerwehrleuten, die hoffentlich weiter auch unser Dorf verteidigen können“, sagt Lothar Schäfer. „Jetzt wo unsere Kirche wieder so schön ist, muss doch jemand von da oben mal dafür sorgen, dass es endlich regnet“, hofft Bärbel Schäfer, die sich im Förderverein für die Klausdorfer Kirche engagiert, dem ihr Mann vorsteht.

Von Thomas Wachs