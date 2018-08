Treuenbrietzen

Der Brand auf der Kreisgrenze zwischen Potsdam-Mittelmark bei Treuenbrietzen und Teltow-Fläming bei Niedergörsdorf weitet sich aus.

Die Stadt Treuenbrietzen hat die Bevölkerung im Bereich Malterhausen gebeten, ihre Häuser zu verlassen. Dies betrifft: Tiefenbrunnen, Frohnsdorf und Klausdorf.

Die Bewohner müssen fast alles zurücklassen. Nur „das Wichtigste wie Papiere und Medikamente“ sollen eingepackt werden.

Zur Galerie Im Fläming wütet seit Donnerstagmittag ein Großbrand. Der Qualm ist weithin zu sehen – sogar bis Luckenwalde.

In der Stadthalle Treuenbrietzen wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Sie dient auch als erste Anlaufstelle für Betroffene. Menschen, die Hilfe leisten wollen, werden gebeten, sich an die geschaltete Hotline unter 033748/70704 in der Stadthalle zu melden.

Alle Anwohner in der Nähe des Brandes sollen Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen ausschalten.

So verhalten Sie sich richtig:

Bitte schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an. Auch auf www.MAZ-online.de werden Sie aktuell über das Geschehen informiert.

Bereiten Sie sich auf eine mögliche Evakuierung vor: Kleidung und wichtige Dokumente bereitlegen. Haustiere und Nutzvieh sollten nicht draußen bleiben. Bringen sie die Tiere in Gebäude oder Ställe und stellen Sie die Versorgung der Tiere sicher, heißt es auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Sofort Fenster schließen, Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

Verlassen Sie den Gefahrenort unverzüglich, aber achten Sie darauf, dass keine Person zurückbleibt.

Von MAZonline