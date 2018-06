Treuenbrietzen

Welch eine einmalige Gelegenheit: Exklusiv aus Anlass des Kindertages war es jetzt möglich, mit einer Fähre zur Insel mitten im Treuenbrietzener Schwanenteich zu schippern. Natürlich nur für die jüngsten Sabinchenstädter. Auch drumherum ging es hoch her am Ehrentag der Jungen und Mädchen aus dem Stadtgebiet.

Sponsoren ermöglichen breites Angebot

Die AG Familie aus dem Verein „Aktiv für Treuenbrietzen“ hatte dort wieder zum großen Kindertagsfest geladen. Es erfreut sich mit vielen Aktivitäten, die dank zahlreicher Sponsoren für die Knirpse und ihre Eltern kostenlos angeboten werden können, wachsender Beliebtheit.

„Wild, wild West“ hieß das Motto beim großen Fest zum Kindertag in Treuenbrietzen. Quelle: Miriam Westram

Das stets wechselnde Motto lautete diesmal „Wild, wild West“. Und so kamen rund um Spielpark am Schwanenteich viele kleine Cowboys und Indianer voll auf ihre Kosten. „Ein besonderes Augenmerk wird auf die Interaktion von Eltern mit ihren Kindern gelegt. Schließlich gehört der Tag den Kindern und sie genießen es einfach, eine aktive Zeit mit ihren Eltern zu verbringen“, erzählt Nadja Körner vom nunmehr achtköpfigen Organisationsteam. Das konnte sich nun verdoppeln.

Szenerie aus vielen Abenteuern

Entsprechend vielseitig waren die Ideen für die Spiel- und Abenteuerstationen. Dort ging es wild zu, weil der Spielpark samt Schwanenteich in eine Szenerie aus Abenteuern von Tom Sawyer, Old Shatterhand und dem Schatz am Silbersee verwandelt wurde.

Spiel und Gesang im Tipi des Niemegker Indianers Burkhard Pietack. Quelle: Miriam Westram

Der Niemegker Hobbyindianer Burkhard Pietack hatte sein originales Zelt aufgebaut. In und vor seinem Tipi bot er verschiedene Spiele. Zudem konnten sich Kinder im Bogenschießen üben, den Schwanenteich mit einem Floß überqueren und einen Schatz bergen.

Weitwurf mit Pferdeäpfeln

Groß war der Spaß auch beim Weitwurf mit Pferdeäpfeln, beim Fesseln seiner Eltern am Marterpfahl binden sowie beim Basteln von Indianerschmuck, beim Fährtenlesen, Gold schürfen und beim Lassowerfen. Große und kleine Wagemutige trainierten zudem, wie lange sie auf einer echten Bullriding-Maschine im Sattel bleiben.

„Nicht zuletzt macht es nur die große und breite Unterstützung aus diversen Vereinen, Firmen und Intitutionen jedes Jahr wieder möglich, dieses Kindertagsfest für die Treuenbrietzener Familien so zu veranstalten“, sagt Nadja Körner dankbar.

Von Thomas Wachs