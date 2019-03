Bad Belzig

Wer hätte gedacht, dass der Hohe Fläming mal einen Oscar beheimatet? Die Konkurrenz war nicht zu unterschätzen, die Einsätze der anderen für den Conrad-Dietrich-Magirus-Award – auch Feuerwehr-Oscar genannt – nominierten Kameraden mindestens ebenso eindrucksvoll und einer Ehrung würdig. Und doch hat am Ende die Treuenbrietzener Feuerwehr in der Kategorie „Nationales Feuerwehrteam“ das Rennen gemacht.

Die Auszeichnung dürfte nach allen bisher überbrachten Dankeschöns und Feierlichkeiten zu Ehren der Kameraden das Sahnehäubchen sein – vor allem mit dem bevorstehenden Besuch in New York. Wie schon Marc Diening, Geschäftsführer von Magirus, betont hat: Es ist wichtig, die herausragende Leistung der Feuerwehren in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen – und das kann nicht oft genug passieren.

Geld würde sicher mehr helfen

Der Preis ist die angemessene Anerkennung für die Leistung der Kameraden im Sommer 2018. Schön, dass das auch die Fachjury so gesehen hat. Die Reise nach New York wird sicher ein unvergessliches Erlebnis werden.

Dennoch stellt sich die Frage, ob ein Preisgeld den Ehrenamtlichen nicht mehr helfen würde? Für ein so großes Unternehmen wie Magirus, das Fahrzeuge und Geräte für den Brand- und Katastrophenschutz herstellt und vertreibt, dürfte das kein Problem sein. Und die Wehren wüssten sicher sofort, wofür sie die Finanzspritze gebrauchen könnten – damit sie bei den nächsten Katastrophen wieder gut ausgestattet für uns alle im Einsatz sein können.

Wasserkuh oben auf Wunschliste

So steht bei den Treuenbrietzener Kameraden eine sogenannte Wasserkuh – ein spezielles Tanklöschfahrzeug – ganz oben auf der Wunschliste. Denn der Waldbrand hat nicht nur gezeigt, wie gut die Wehr als Team funktioniert, sondern auch, wo es bei der Versorgung mit Löschwasser noch Probleme gibt. Ein zusätzlicher Tanker könnte Abhilfe schaffen.

Dessen Anschaffung würde über 500.000 Euro kosten – eine Summe, die natürlich auch kein Preisgeld decken kann. Aber ein Anfang könnte damit gemacht werden. Oder das Geld könnte helfen, die Grundausbildungen für neue Kameraden zu finanzieren, die der Feuerwehr beigetreten sind – plus nicht zu vergessen notwendige Einsatzkleidung.

Moderne Ausstattung ist unerlässlich

Vielleicht kann das eine Anregung für kommende Preisverleihungen sein, wenngleich der ehrenamtliche Einsatz der Kameraden ohnehin nicht mit Geld zu bezahlen ist. Aber eine gute und moderne Ausstattung ist unerlässlich, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten – und die kostet nun mal Geld. Damit die Helfer nicht nur anderen Menschen das Leben retten, sondern nach so langen und anstrengenden Einsätzen wie im Sommer 2018 auch selbst unversehrt wieder zu ihren Familien zurückkehren können.

Von Josephine Mühln