Frohnsdorf

Ein größerer Waldbrand wird seit dem Mittag an der Kreisgrenze von Potsdam-Mittelmark zu Teltow-Fläming bekämpft. Zwischen Frohnsdorf und Lindow steigen große Rauchwolken in den Himmel. Das hat eine automatische Überwachungskamera der Forstbehörde des Landes dokumentiert. Entsprechend wurde Großalarm für etliche Feuerwehren ausgelöst.

Der Waldbrand bei Lindow und Frohndorf ist von einer Überwachungskamera entdeckt worden. Quelle: Landesbetrieb Forst

Brandschutzeinheiten beider Landkreise sind am frühen Nachmittag ausgerückt. Windräder, die in dem Bereich bei Lindow bis hinüber nach Feldheim in großer Zahl stehen, sind nach ersten Erkenntnissen von dem Feuer nicht betroffen.

„Seit dem Mittag sind wir bei einem ausgedehnten Waldbodenbrand im Bereich Frohnsdorf im Einsatz. Es wird in der nächsten Zeit zu vermehrten Aufkommen an Feuerwehrfahrzeugen im Stadtgebiet kommen“, berichtet die Feuerwehr Treuenbrietzen via Facebook.

Detaillierter Angaben zum Ausmaß des Waldbrandes und zum Umfang des Einsatzes liegen noch nicht vor. Alarm gab es für die Mitglieder der Brandschutzeinheit Potsdam- Mittelmarks mit Kräften aus Treuenbrietzen, Wiesenburg, Ziesar, Lehnin und Werder/Havel. Zudem wurden Technik und Personal weiterer Wehren angefordert. So aus Dippmannsdorf und Dahnsdorf.

Vor Ort ist ein Einsatzleitwagen des Landkreises mit einem Team um Kreisbrandmeister Jens Heinze, um die Löscharbeiten zu koordinieren.

Von Thomas Wachs