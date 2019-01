Treubrietzen

Eine Frau ist bei einem Hausbrand in Treuenbrietzen ( Landkreis Potsdam-Mittelmark) ums Leben gekommen.Wie die Polizei in Potsdam mitteilte, brach das Feuer am frühen Mittwochmorgen in einer Doppelhaushälfte im Kapitän-Lehmann-Weg aus. Trotz Reanimationsversuchen starb die Frau noch vor Ort.

Zur Galerie Für eine Hausbewohnerin kam jede Hilfe zu spät: Sie starb am Mittwochmorgen bei einem Feuer in Treuenbrietzen.

Die Feuerwehr hatte den Angaben zufolge nach mehr als einer Stunde den Brand unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf die andere Haushälfte verhindern. Die Löscharbeiten dauern weiter an. Weitere Verletzte gab es keine. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Von RND/dpa