Treuenbrietzen

Im Treuenbrietzener Waldbrandgebiet werden die Einsatzkräfte nach dem großen Waldbrand Stück für Stück weiter reduziert. Der erste Einsatzabschnitt bei Klausdorf ist an die Forstbehörden und die Eigentümer der Wälder übergeben worden. Im Gebiet dort halten Kräfte des Technischen Hilfswerkes Brandwache.

Zur Galerie Bilder aus Treuenbrietzen am Tag, nachdem der Großbrand von den Einsatzkräften der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Bundesstraße 102 nach Waldbrand noch gesperrt

Die seit Donnerstag gesperrte Landesstraße zwischen Bardenitz und Tiefenbrunnen ist wieder für den allgemeinen Verkehr geöffnet worden. Die Bundesstraße 102 bleibt zwischen Treuenbrietzen und Tiefenbrunnen indes noch gesperrt. Dort können allerdings auch Schulbusse passieren, die von der Polizei begleitet werden.

Die Regionalbahn RB 33 fährt nach dem Neustart am Montag inzwischen auch wieder planmäßiger.

Kräfte werden nach Großbrand reduziert

Im Hauptquartier der Einsatzzentrale im Ortsteil Frohnsdorf werden die Kräfte des Führungsstabes reduziert. Nach und nach sollen weitere abgelöschte Waldflächen des Brandgebietes zurück in die Verantwortung der Eigentümer übergeben werden.

Polizei sucht nach Zeugen

Unterdessen sucht die Polizei Brandenburg nach möglichen Zeugen, die Auskunft zur Brandursache geben können. Per Twitter haben die Beamten einen Zeugenaufruf gestartet.

Wer am vergangenen Donnerstagnachmittag ungewöhnliches gesehen haben will, soll sich unter 03381/8049 2705 an die Kriminalpolizei wenden.

Von Thomas Wachs