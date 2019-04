Frohnsdorf

Der CDU-Stadtverband Treuenbrietzen sammelt Spenden, um ein natürliches Denkmal für den verheerendenWaldbrand vom August 2018 zu errichten. Zwischen den Orten Frohnsdorf, Tiefenbrunnen und Klausdorf waren bei dem damals gut eine Woche lang zu bekämpfenden Großfeuer fast 400 Hektar Wald vernichtet worden. In dem insgesamt knapp 2000 Hektar großen Stadtwald Treuenbrietzens waren 145 Hektar vom Brand betroffen.

Auf einer Teilfläche soll nun der „ Erinnerungsort Waldbrand 2018“ entstehen. Das Projekt für ein grünes Denkmal im schwarzen Wald ist am Wochenende bei einem Spaziergang mit Grill-Picknick vorgestellt worden. Knapp 40 Interessierte seien dabei gewesen. Sie wurden teilweise bereits als Paten für Bäume aktiv. „Von 20 Bäumen, die wir benötigen für die Gesamtanlage, sind 13 schon weg“, erklärt Anja Schmollack, die Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, am Montag gegenüber der MAZ.

Entstehen soll das grüne Denkmal in der Nähe von Frohnsdorf am Rande der Bahnlinie der Strecke RB 33. Diese sowie die Bundesstraße 102 waren dort am 23. August 2018 von der Feuersbrunst übersprungen worden.

Ein „Erinnerungsort Waldbrand 2018“ ist im Im Stadtforst Treuenbrietzen geplant. Die Skizze zeigt die Idee des CDU-Stadtverbandes. Quelle: Anja Schmollack

Geplant ist ein sternförmiges Denkmal, das aus acht Laubbäumen gebildet wird. Vier Felsenbirnen und vier Roteichen sollen dort gepflanzt werden. „In deren Mitte sind eine Sitzgruppe aus Holz und eine Tafel geplant, die an den Waldbrand erinnert“, erklärt Anja Schmollack zu der Idee.

Spender auch aus Fichtenwalde

Sie freut sich, dass unter den Baumpaten auch ein Bürger aus Fichtenwalde ist. Dort gab es wenige Tage vor dem Großfeuer bei Treuenbrietzen vorigen Sommer ebenfalls einen Großbrand, der die Ortslage bedrohte. „Die Waldbrandorte müssen zusammenhalten, sagte der Spender zur Begründung“, so Schmollack. Pro Baum rechnet sie mit Kosten von 350 bis 400 Euro.

Später sollen an dem Erinnerungsort auch noch Stelen aus Stahl errichtet werden, die mit prägnanten Zahlen an die Ausmaße des Großfeuers erinnern.

Entlang der Bahnlinie soll eine Allee aus zwölf Esskastanien – dem Baum des Jahres 2018 – gesetzt werden. Diese führt dann zum Erinnerungsort.

Herbstfärbung erinnert an Feuer

„Die drei Baumsorten haben wir deshalb gewählt, da sie im Herbst eine gelb-rote Blattfarbe bekommen. Sie erinnern somit symbolisch an das Feuer, das dort wütete“, so Schmollack. Die sternförmige Anordnung indes folge der Mythologie, wo der Stern unter anderem als Schutzsymbol gegen Feuer gelte.

Eingeweiht werden sollen die Sitzgelegenheiten und die Erinnerungstafel am 23. August zum Jahrestag des Feuerausbruchs. Dann ziert womöglich auch schon eine Wildkräuterwiese den verbrannten Boden. Die Saat dazu will der CDU-Ortsverband bei einem Arbeitseinsatz am 28. April ausbringen. Die um die 2,50 Meter hohen neuen Laubbäume für den Erinnerungsort sollen im Oktober oder November gepflanzt werden.

Von Thomas Wachs