Zeuden

Die 70-jährige Regina Strauch und ihre drei Jahre ältere Freundin Heidrun Paul sind alte Hasen beim Freiluftkegeln geht. „Ich will den ersten Preis gewinnen“, sagt Strauch am Samstag beim Dorffest in Zeuden zu ihrem Ziel. 18 Kegel wirft sie mit drei Würfen um, ebenso ihre Freundin.

Die Damen haben diesmal auch Regina Sucker aus Marzahna mitgebracht. „Das habe ich noch nie gemacht“, gibt die 87-jährige zu und wird prompt überredet, es doch zu versuchen. Auch hier lautet das Ergebnis 18.

Nachdem Sucker ihre letzte Kugel geworfen hat, setzt Regen ein. Das stört jedoch die Festbesucher nicht. Können sie doch in der ehemaligen Gaststätte, die zum Gemeinschaftshaus umgebaut worden ist, Unterschlupf finden. Dort bieten die Frauen des Dorfes selbst gebackenen Kuchen. Als der Regen etwas nachlässt, setzten sich auch die Reiter in Bewegung zum Hahnereiten.

Hahnereiten wurde 1997 wiederbelebt

Thomas Müller hat sechs Pokale vorbereitet. Seit drei Jahren ist er für den Wettbewerb verantwortlich. Diese Aufgabe hat er von seinem heute 76-jährigen Vater Klaus übernommen, der das Hahnereiten 1997 wiederbelebt hatte. „Leider haben vier Teilnehmer wegen Krankheit abgesagt“, bedauert der Senior.

Beim Zeudener Dorffest nahm Kim Müller am Hahnereiten teil. Quelle: Andreas Koska

Sebastian Lukas bekommt es so mit drei Frauen zu tun. Kim Müller aus Kropstädt, die Enkelin des Gründers, sitzt ebenso im Sattel wie Janine Trebitz und Lucienne Schneider – verkleidet als Pippi Langstrumpf. Der Wettkampf bekommt eher spielerischen Charakter, bei dem es nur Sieger gibt.

Verein der Bergdörfer hat den Hut auf

Das Zeudener Fest unter Schirmherrschaft des Vereins der Bergdörfer fand zum 29. Mal statt. „Es wird jedes Jahr von einem Festkomitee vorbereitet und von der Feuerwehr unterstützt“, erklärt Steffen Muschert. Er ist Vorsitzender des Bergdörfervereins und Besitzer der IFA-Scheune. In letzterer Funktion lädt er Autofreunde von Wartburg, Trabant oder Barkas auch zu einem Oldtimertreffen im Rahmen des Festes ein. Rund 30 Liebhaber waren auch in diesem Jahr dabei.

Andreas Bauherr aus Schönebeck in Sachsen-Anhalt war mit seinem Trabi samt Wohnwagen zu Oldtimertreffen dabei. Quelle: Andreas Koska

Unter ihnen Andreas Bauherr aus Schönebeck (Sachsen-Anhalt). „Ich komme seit zehn Jahren hierher“, erzählt der 36-jährige Trabant-Enthusiast. Er gehört dem Schönebecker Trabant-Club an und ist mit seinem Trabi P 601 samt Wohnwagen „Queck Junior“ aus dem Jahr 1971 angereist.

Beim Zeudener Dorffest ist auch das Oldtimertreffen der IFA-Freunde Tradition. Quelle: Andreas Koska

Der stellvertretende Ortsvorsteher Bernd Friese ist schon zu Beginn des Dorffestes zufrieden. „Kleine Probleme kommen immer wieder vor. Aber die sind dazu da, gelöst zu werden“, sagte der engagierte Mann. Obwohl Friese beim Kegeln bessere Resultate als 18 Kegel notieren konnte, wollten die drei Damen aus Marzahna nicht noch einmal an die Bahn. Die Preise waren nicht so wichtig, wie der Spaß bei den ersten drei Kugeln. Das nächste Mal wollen es die drei am 14. Juli probieren. Dann steigt das vom Bergdörferverein veranstaltete Teichfest in Zeuden. „Das gibt es alle zwei Jahre, im Wechsel mit dem Mühlenfest in Lobbese“, erklärt Steffen Muschert.

Von Andreas Koska