Alle Schläuche voll zu tun haben derzeit die Parkarbeiter des Johanniter-Krankenhauses Treuenbrietzen. Angesichts der über Wochen anhaltenden Hitzewelle rotieren sie täglich mit Gartensprengern, um das Pflanzenreich in dem Klinikkomplex am Leben zu halten.

Problemzone sind aktuell die Wälder

Immerhin umfassen die Grünanlagen eine Fläche von gut 25 Hektar. Nicht nur Wiesen und Beete müssen dort beackert werden. Besondere Problemzone sind aktuell die Wälder. Sie machen die Hälfte des Geländes aus. Derzeit sind sie allerdings zum Teil gesperrt. Trockene Äste könnten herabstürzen. Zudem ist die Waldbrandgefahr extrem hoch. Es gilt stricktes Rauchverbot. Nur ausgewiesene Raucherplätze sind genehmigt. Darauf weisen überall im Klinikgelände platzierte Warnschilder hin.

Im Klinikpark Treuenbrietzen sind einige Waldbereiche aktuell gesperrt. Quelle: Thomas Wachs

Seit zwei Jahren liegt die gärtnerische Verantwortung für die Gesamtanlage in den Händen des Garten- und Landschaftsbauers Daniel Müller. Zu seinem Team gehören drei weitere Mitarbeiter des hauseigenen Park- und Hofdienstes.

Viele Bäume stammen noch aus den Erbauungsjahren der Heilstätte und der Zeit davor. Das Krankenhaus wurde 1916 mitten im Treuenbrietzener Wald errichtet und steht seit 1996 samt Park unter Denkmalschutz. Neben Wiesen und Beeten sind viele Bäume und Sträucher zu pflegen. Allein die Hecken sind insgesamt rund fünf Kilometer lang. Viel zu tun also für das Quartett der „Hofkolonne“.

Ausgeklügelter Beregnungsplan

Der heiße und extrem trockene Sommer stellt das Team derzeit vor besondere Herausforderungen. Nicht nur wegen der Hitze an sich. Ausgeklügelt ist der Beregnungsplan. Schon früh am Morgen laufen die Sprenger derzeit jeden Tag. Der Aufwand ist hoch. Alle paar Stunden werden die Geräte neu platziert. Störungen sind dann besonders ärgerlich.

„So drehen witzige Zeitgenossen zwischendurch einfach mal die Wasserhähne zu oder Parken mit ihren Autoreifen direkt auf den Schläuchen“, erzählt Parkpflegerin Tina Unger. Richtig ärgerlich werde es, wenn Sprenger samt Schlauchsystem komplett gestohlen werden.

1200 neue Pflanzen im Wechsel

Selbst vor Pflanzen machen Diebe keinen Halt. „So werden immer wieder auch Frühblüher aus den neu angepflanzten Zierrondellen entnommen oder wild wachsende Pflanzen aus den Anlagen ausgegraben“, berichtet Gerd Große.

Er und seine Kollegen bestücken die Zierrondelle jedes Jahr zu Ostern mit 1200 Frühblühern und zu Pfingsten sodann neu mit 1200 Sommerblühern.

Derzeit jedoch läuft die Hitzeschlacht. Die Gärtner kämpfen darum, möglichst jede Pflanze wenigstens am Leben zu erhalten. „Das ist der minimalste Nenner, denn an Wachstum und Blüte ist in diesem Sommer gar nicht zu denken“, erzählt der Gartenexperte. „Die richtigen Schäden durch die monatelange Hitze und Trockenheit werden sich aber wohl erst im nächsten Frühjahr zeigen, wenn die geschwächten Stauden, Sträucher und Bäume durch den Winter gekommen sind“, so Gerd Große.

Die besondere Aufmersamkeit des Teams gilt aktuell dem historischen Teil des Parks. Denn die prächtigen Rhododendren, die in vielen Farben blühen, sind zum Teil 80 Jahre alt. Auch Zigarren- oder Wunderbäume im neuen Innenhof der gerade um einen neue Trakt wachsenden Kliniken sind zwar noch nicht so alt, „aber trotzdem etwas Besonderes“, weiß der Gärtner. Spezielle Pflege brauchen auch die jungen Ersatzpflanzungen, die zum Ausgleich für Bauarbeiten angelegt wurden. Reichliche Bewässerung und eine Düngung im Jahr seien sichergestellt. So hoffen die Parkarbeiter, die Hitzeschäden zu minimieren.

Wildparker sind ein großes Problem

Immer wieder ein Problem für die Grünflächen seien auch die „Wildparker“. Sie stellen Fahrzeuge auf Rasenflächen unter die Bäume und versperren Rettungswege, berichten die Parkarbeiter. Sie erleben auch Chauffeure, „die bei laufendem Motor auf Fahrgäste warten, oder Hundehalter, die den Klinik-Park als Spielplatz und Hundeklo betrachten“, erzählt Tina Unger. Kürzlich blockierte ein parkendes Auto gar den mit Pollern und eindeutiger Markierung versehenen Landeplatz für Rettungshubschrauber.

Die meisten Klinikbesucher und Mitarbeiter schätzen jedoch den Klinikpark und den Wald drumherum. Viele Kiefern dort waren und sind mehr als 100 Jahre alt. Der Frühjahrssturm Friederike und der kürzlich erfolgte Holzeinschlag haben einen Teil des Bestandes aber lichter werden lassen. Nun wachsen dort Eichen, Linden und Ahorn.

Auch dem Tierschutz wurde Augenmerk geschenkt. „ Wir haben einige Totholzstämme bei der Holzernte stehen gelassen, wenn sie als Nisthöhle von Spechten, Fledermäusen, Eichhörnchen und anderen Tieren bewohnt waren“, erzählt Tina Unger. Sie gehört seit 2012 zum Team der Parkarbeiter. Die Kollegen freuen sich über Lob von Patienten und Besuchern, die den großzügigen Park genießen. „Sie sagen uns, wie gut es ihnen hier gefällt. Das ist die Wertschätzung, die uns immer wieder anspornt“, sagt Tina Unger.

