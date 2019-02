Treuenbrietzen

Reichlich Ärger hat nun ein junger Mann am Hals. Donnerstag um 0.58 Uhr stoppte die Polizei den VW des Mannes in Treuenbrietzen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Auf Nachfrage gab der junge Fahrzeugführer an, dass er Betäubungsmittel konsumiert hat. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain.

Im Krankenhaus Treuenbrietzen musste er sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Von MAZ