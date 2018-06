Treuenbrietzen

Seit nunmehr fünf Jahren bietet der Verein „Die guten Dorffeen aus Brandenburg“ seine Dienste für sozial schwache Bewohner in Treuenbrietzen und den Ortsteilen an. Das kleine Jubiläum, das im Juni gefeiert werden soll, wird jedoch überschattet von großen Sorgen um die Zukunft des Domizils in der einstigen Volksbuchhandlung.

Dort betreiben Manuela Bohmer und ihre Mitstreiter einen Sozialladen mit Lebensmittelausgabe für Bedürftige. Sie können dort von Bürgern gespendete Kleidung, Möbel, Geschirr und andere Dinge zu günstigen Preisen erwerben.

Günstige Preise für Bedürftige

Ein T-Shirt für drei Euro oder ein Jugendweihe-Anzug für 25 Euro sind dort zu haben für Familien, die sich finanziell kaum etwas leisten können.Viermal pro Woche werden Lebensmittel ausgegeben, die Vereinsmitglieder aus Restbeständen von Supermärkten und Geschäften bis hin nach Beelitz und Luckenwalde heranfahren.

Das Gebäude mit Sozialladen in der ehemaligen Volksbuchhandlung wird derzeit saniert. Quelle: Thomas Wachs

Rund 200 Klienten in der Stadt und den Dörfern betreue der Verein mit zehn aktiven Mitgliedern als Helfer, sagt die Chefin. Oft sind es Senioren mit viel zum knapper Rente. „Wir liefern auch Lebensmittel verdeckt an Leute aus, denen es gegenüber Nachbarn peinlich ist, dass sie unsere Dienste nutzen müssen“,erzählt Manuela Bohmer zu den Aktivitäten rund um den Laden.

Feiern für bedürftige Familien Der Verein „Die guten Dorffeen aus Brandenburg“ wurde vor fünf Jahren von Manuela Bohmer aus Bardenitz ins Leben gerufen. Kurz darauf erfolgte der Umzug der Lebensmittelausgabestelle, die in Pechüle gestartet war, in die ehemalige Postfiliale an der Treuenbrietzener Großstraße 7. Später ging es im gleichen Haus in die Räume der früheren Volksbuchhandlung. Seit Anfang an organisiert der Verein auch Weihnachtsfeiern und Feste vor Ostern für bedürftige Familien. Sie finden statt mit Unterstützung des Hundezuchtvereins in dessen Domizil am Hellberg. Als Betriebskosten muss der Verein nach Angaben von Manuela Bohmer pro Monat rund 1600 Euro erwirtschaften. Davon entfallen bis zu 300 Euro auf Dieselkraftstoff für das Vereinsauto. Es fahr rund 80 000 Kilometer im Jahr, um Lebensmittel und Spenden zu transportieren.

Nachdem das große Mietshaus an der Großstraße vor gut drei Jahren einen neuen Eigentümer bekam, häufen sich aus Sicht von Manuela Bohmer die Probleme. „Zwei Winter waren wir ohne Heizung und konnten nur mit Strom für etwas Wärme sorgen, nachdem die alten Nachtspeicheröfen ersatzlos abgeklemmt wurden“, so Bohmer.

Im April kamen die neuen Fenster. Bis heute fehlen in der Mietwohnung von Hannelore Schmidt dazu der Putz und die Fensterbänke. Quelle: Thomas Wachs

Zu Jahresbeginn intensiviert der Berliner Eigentümer die Sanierung des Hauses mit Laden und insgesamt fünf Wohnungen, von denen zwei aktuell bewohnt sind. Neue Fenster wurden im April eingebaut. „Doch bis heute fehlen die Fensterbänke“, erzählt Mieterin Hannelore Schmidt. Die 69-Jährige wohnt im Obergeschoss. Im Bad wurden neue Fallrohre in der Wand verlegt. Verputzt sind Löcher und Schächte aber nicht. Ebenso die neue Badewanne, die seit Wochen provisorisch und wackelig im Raum steht am alten Badeofen.

Seit Wochen ein Provisorium ist das Bad von Hannelore Schmidt. Quelle: Thomas Wachs

„Es gibt viele Versprechungen, aber nichts wird mal fertig“, sagt die Seniorin. Sie hilft abends noch in einer Gaststätte in der Küche aus, um ihre Rente aufzubessern. Die angekündigte Mieterhöhung sieht sie mit großer Sorge. Den vom Vermietern vorgelegten Modernisierungsplan lehnte sie ab und lässt sich vom Mieterschutzbund juristisch beraten.

Miete gekürzte angesichts der Mängel

Manuela Bohmer habe ihre Miete angesichts der Mängel aus unfertigen Bauarbeiten gekürzt. Nun sorgt sie sich, „dass wir hier nicht mehr erwünscht sind“. Gern würde sie mit dem Sozialladen im Haus bleiben und auch eine angemessene Mietsteigerung akzeptieren. „Dazu müsste aber alles erstmal schmuck sein“, so die Dorffee.

An Bergen von Bauschutt und Sperrmüll vorbei geht es auf dm Hof. Quelle: Thomas Wachs

Maximilian Bongart, der neue Hauseigentümer, sagt auf Nachfrage der MAZ, dass er „von den geschilderten Problemen seiner Mieter bisher nicht schriftlich informiert wurde“. Interessiert sei er „an einem vernünftigen Miteinander mit allen Mietern, die gerne im Haus bleiben können“, so Bongart. „Sachliche Gespräche statt Anwaltsschreiben“ hält er „für den besseren Weg“.

Fassade nach historischem Vorbild

In Abstimmung mit dem für die Altstadt zuständigen Sanierunsträger „Stadtkontor“ soll die Renovierung des Hauses schnellstmöglich erfolgen. Ziel sei eine Fertigstellung im nächsten Jahr, erklärt Bongart. Dabei erhalte das Gebäude auch eine Fassade nach historischem Vorbild zurück „und wird die Stadt sicher noch ein Stück schöner machen“, sagt der Eigentümer. Er räumt ein, „dass nicht alles bisher so schnell gelaufen ist, wie ich mir das vorstellen würde“, so Bongart. „Doch sind Handwerker derzeit Mangelware und nicht immer dann zu bekommen, wenn es auch den Mietern passt“, sagt der Bauherr.

Von Thomas Wachs