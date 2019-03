Treuenbrietzen

Ein Taschendieb hat in Treuenbrietzen eine 90-Jährige ausgenommen. Die Dame hatte am Dienstag gegen 10 Uhr ihren Einkauf beisammen und wollte bezahlen.

Doch als sie ihre Geldbörse heraus holen wollte, griff die Seniorin ins Leere. Während des Einkaufs in dem Discounter muss der Täter zugegriffen haben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach ersten Erkenntnissen erbeutete der Täter persönliche Dokumente und Zahlungskarten der Geschädigten sowie etwa 90 Euro in bar. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf und ließ die Geldkarten der Dame sperren.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, Geldbörsen, Dokumente, Zahlungskarten und Geld in einer zu verschließenden Tasche aufzubewahren und nicht unbeaufsichtigt zu lassen beziehungsweise eng am Körper zu tragen.

Von MAZ