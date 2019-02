Dietersdorf

Vor gut drei Jahren wurde alles plötzlich wieder viel intensiver. Da entdeckte Ivonne Mikowski die Fotografie als Hobby für sich ganz neu. Nun brennt sie dafür. „Geimpft war ich freilich wohl schon von meinem Vater“, erzählt die Dietersdorferin.

Sie stammt aus Dessau in Sachsen-Anhalt. Dort hatte sie in Kindheits- und Jugendzeiten mit einer kleinen DDR-Kamera vom Modell Beirette erste Aufnahmen gemacht. Selbst entwickelt wurden die Filme und Bilder daheim dann mit dem Papa in der Badestube. Sie ist dazu regelmäßig zur Dunkelkammer umfunktioniert worden.

Heute mache die digitale Fotografie vieles einfacher. „Gleichzeitig sind die Möglichkeiten aber auch viel größer“, erzählt die 44-Jährige. Seit ihr Mann ihr eine hochwertige Spiegelreflexkamera geschenkt hatte, ist das Hobby wieder voll entbrannt. Vier Kameras und diverse Objektive gehören zur im weiter wachsenden Ausrüstung. „Neuerdings hat es mir auch eine Drohne angetan“ sagt Mikowski. „Die vermöglicht völlig neue Perspektiven und einen ganz anderen Blick von weit oben, der sonst nie so einfach möglich wäre“, erzählt die Mutter von vier Kindern im Alter von acht, 13, 15 und 24 Jahren.

Naturfotografie begeistert Ivonne Mikowski, so wie hier im Heimatort Dietersdorf. Quelle: Ivonne Mikowski

Der Liebe wegen kam die gelernte Fachlageristin 2009 nach Dietersdorf. „Die Stadt Treuenbrietzen und ihre schöne waldreiche Umgebung haben es mir angetan“, verrät die Hobbyfotografin. Das spiegeln auch ihre Bilder wider. Makroaufnahmen von Pflanzen, Landschaftsbilder und Motive aus dem Stadtpark Treuenbrietzen sind darunter. „Der Pauckert-Ring um die Altstadt ist so fantastisch, er bietet so viele Motive“, erzählt Ivonne Mikowski.

Dieses Bild hat Ivonne Mikowski am Pauckertring in Treuenbrietzen aufgenommen. Quelle: Ivonne Mikowski

Für Treuenbrietzen hat sie auch eine Fotogruppe ins Leben gerufen. Gemeinsam ging es schon auf Fotopirsch. Im Internet werden gegenseitig Ratschläge zu den Fotos ausgetauscht. Auch am Leserfotowettbewerb der MAZ nimmt die Dietersdorferin regelmäßig teil. Auch hat die 44-Jährige – gemeinsam mit Klaus Kleinschmidt – eine besondere Ausstellung zu Stadtansichten gestaltet.Historischen Motiven stellten die Hobbyfotografen die gleichen Objekte in Ansichten von heute gegenüber.

Zu sehen war diese Schau schon im Rathaus und beim Stadtfest während der Sabinchenfestwoche.

Diesen Sonnenuntergang in Schwabeck hat Ivonne Mikowski 2018 zum MAZ-Fotowettbewerb eingesandt. Quelle: Ivonne Mikowski

Faszinierend findet Ivonne Mikowski in der modernen digitalen Fotografie aktuell auch das vergleichsweise neue Segment „Light Painting“ – also das Malen mit Licht. Bei langen Belichtungszeiten entstehen so völlig neue Bildmotive.

Neue Ideen sammelt Ivonne Mikowski auch bei Fotokursen. So wie kürzlich, als ein Profifotograf in Leipzig über Architektur-Fotografie unterrichtet hat. „Da merkt man erstmal, was man bisher alles falsch gemacht hat und was man noch alles lernen kann“, sagt die Hobbyfotografin.

Von Thomas Wachs