Treuenbrietzen

Für eine Kandidatur zur Kommunalwahl am 26. Mai ist die Frist abgelaufen. Treuenbrietzens Wahlleiter, Ralf Gronemeier, musste in vier Ortsteilen die Wahl zum Ortsbeirat absagen.

Herr Gronemeier, gibt es überall im Stadtgebiet Treuenbrietzen ausreichend Kandidaten für die Kommunalwahl im Mai?

Ralf Gronemeier: Für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung (SVV) gibt es reichlich Bewerber. 73 Männer und Frauen kandidieren für die 18 Sitze. Für die insgesamt elf Ortsbeiräte jedoch gibt es nicht überall genug Kandidaten. In Brachwitz, Dietersdorf und Niebelhorst sind gar keine Bewerber und in Frohnsdorf nur ein Kandidaten gelistet.

Dort fällt die Wahl somit aus – wie viele hätten es denn sein müssen?

Richtig, für diese vier Ortsteile musste ich die Beiratswahl zunächst absagen. Mindestens zwei Kandidaten wären jeweils nötig gewesen.

Gibt es eine zweite Chance?

Ja, die gibt es. Ich habe jetzt für den Termin der Landtagswahl am 1. September bei der Kommunalaufsicht den zweiten Termin zur Ortsbeiratswahl beantragt und bin optimistisch, dass es dann doch noch Kandidaten geben wird.

Welche Neuerungen gibt es für die Wahl zur SVV?

Dort treten fünf Parteien an. Das sind CDU, SPD, Die Linke, FDP, die schon vertreten sind, sowie neu Bündnis 90/Die Grünen. Zudem gibt es mit der BIV und dem TBV zwei Wählergruppen, die schon vertreten sind. Neu ist mit Nicole Burger zudem eine Einzelbewerberin.

Sind die Wahlbüros schon überall arbeitsfähig?

Das ist bisher sehr gut gelaufen. Zu 90 Prozent sind die Wahllokale mit den benötigten Helfern besetzt. Nötig sind sechs bis acht Personen pro Lokal.

Haben die Bürger in jedem Ortsteil die Chance, ihre Stimmen direkt abzugeben?

Nicht ganz. Wir haben zwar neben den vier Wahllokalen in der Kernstadt elf Wahllokale in Ortsteilen. Doch haben wir Niebel und Niebelhorst in Niebel zusammengelegt. Dafür gibt es im Ortsteil Lobbese zwei Wahllokale in den Gemeindeteilen Zeuden und Lobbese.

Wie läuft das Verfahren zur Briefwahl?

Sie kann nach der offiziellen Bekanntmachung der Wahl, die am 6. April erfolgt, beantragt werden. Danach gehen bis Mai auch die Wahlbenachrichtigungskarten an die Bürger raus. Sie können nach der Bekanntmachung die Briefwahl-Unterlagen persönlich im Rathaus, per E-Mail oder schriftlich beantragen.

Von Thomas Wachs