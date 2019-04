Zeuden

Das hat es in Zeuden schon ewig nicht mehr gegeben: An der Feldsteinkirche mitten im Dorf sind Handwerker angerückt. Sie steigen dem betagten Gotteshaus jetzt aufs Dach. Für die nächsten Monate bleibt das Gebäude eingerüstet.

Im Treuenbrietzener Ortsteil Zeuden wird die Kirche saniert. Das Geld reicht aber nur für Dacharbeiten

„Erledigt werden Arbeiten zur Sanierung des Daches“, erklärt der für die Gemeinde Zeuden/ Pflügkuff zuständige Pfarrer Gunther Seidel aus Treuenbrietzen. Überarbeitet werde einerseits die Balkenkonstruktion des Dachstuhls. Andererseits sei auch die Decke über dem Kirchenschiff sehr marode. Sie müsse daher komplett erneuert werden. „Wenn möglich könnten dann auch noch ein paar Malerarbeiten erledigt werden. Mal sehen, wie weit das Geld reicht“, erklärt der Pfarrer.

Finanzen sind eng begrenzt

Doch die Möglichkeiten sind eng begrenzt. Einsetzen kann die Kirchengemeinde exakt 141.000 Euro. Finanziert werden die Arbeiten damit fast ausschließlich aus eigenen Ersparnissen der Gemeinde. Vom Landkreis Potsdam-Mittelmark floss ein Zuschuss von 15.000 Euro.

Das Geld der Gemeinde stammt aus Pachteinnahmen für Ländereien der Kirche. Diese fließen seit jeher stetig und pünktlich vor allem von Landwirt Jürgen Grabow aus Pflügkuff. Er beackert die Flächen und ist zudem im Gemeindekirchenrat aktiv. „Daher finde ich es richtig, dass dieses Geld der Gemeinde auch den Orten selbst zugute kommt“, sagt der Pfarrer. In Pflügkuff hatte die Gemeinde, die heute noch insgesamt rund 60 Glieder in beiden Dörfern zählt, schon investiert für Reparaturarbeiten an der kleinen Kirche sowie für den Wiederaufbau der Friedhofsmauer.

An der Dorfkirche zu Zeuden laufen Sanierungsarbeiten. Kollegen der Firma Rema aus Magdeburg sind damit befasst. Quelle: Thomas Wachs

Jetzt kommt das Gotteshaus in Zeuden an die Reihe. Seit gut sechs Jahren gibt es dort zwar keinen Gottesdienst mehr. Selbst Weihnachten kommt niemand mehr. Doch hofft Pfarrer Seidel, „dass die Sanierung der Kirche ein bisschen auch dazu beitragen kann, die Gemeinde wieder aufleben zu lassen und neu zu einen“. Dann soll es im Wechsel mit Pflügkuff möglichst auch wieder Sonntags-Gottesdienste geben, erklärt Gunther Seidel.

Archäologe begleitet Stromanschluss

Er hofft zunächst aber, bei den Bauarbeiten an dem gut 800 Jahre alten Gotteshaus keine teuren Überraschungen zu erleben. Schon allein wenn der Stromanschluss nun vom Giebel in den Erdboden umverlegt wird, muss ein Archäologe dabei sein. Allgemein laufen die Arbeiten in enger Abstimmung mit Experten des Denkmalschutzes.

Nicht genau datiert Die Kirche zu Zeuden ist in ihrer Entstehungszeit heute nicht genau zu datieren. Unterlagen und Archive für das einstmals katholische Gotteshaus seien, „der reformatorischen Entrümpelung“ zum Opfer gefallen, erklärt Pfarrer Seidel. Er habe so kaum Unterlagen zu dieser Dorfkirche. Experten gehen jedoch davon aus, dass der Feldsteinbau vor 1250 erreichtet worden sein muss. Hauptzeuge sei das Gebäude selbst. Die Form der Steine und ihrer Verarbeitung lassen auf eine Bauzeit vor 1250 schließen.

Welche Schätze sich womöglich in der Kirche verbergen, ist unklar. Doch als kürzlich ein Stück Farbe von der Wand im Kirchenschiff bröckelte, wurde dahinter eine Bemalung sichtbar. Ob es sich dabei womöglich um eine mittelalterliche Arbeit handelt, ist noch nicht untersucht worden. „Wenn sich da ein bedeutender Fund zeigen sollte, müssen wir noch mal völlig neu überlegen für das weitere Vorgehen, vor allem wegen der Finanzierung“, erklärt der Pfarrer.

Die letzten Arbeiten an der vom Friedhof umgebenen Kirche liegen weit mehr als 15 Jahre zurück. So lange ist der Pfarrer in Treuenbrietzen tätig „und mindestens so lange ist hier nichts passiert“, erzählt Seidel.

Notreparatur nach Sturmschaden

Lediglich unterhalb des Turmes gab es nach der Wende mal eine Notreparatur am Dach nach einem Sturmschaden. Davon zeugt ein mit Biberschwanzziegeln eingedecktes Teilstück. In dieser Form soll bald dann auch das gesamte Dach rot-leuchtend erstrahlen. Die grauen Betonziegel aus DDR-Zeiten haben dann ausgedient.

Abgeschlossen sein sollen die Sanierungsarbeiten an der Kirche zu Zeuden noch in diesem Jahr. Erstes Ziel zur Fertigstellung ist Mitte des Jahres, wenn es bis dahin keine Überraschungen bei den Bauarbeiten gibt.

Von Thomas Wachs