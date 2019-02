Treuenbrietzen

Darauf haben Schüler, Lehrer und Eltern in Treuenbrietzen lange gewartet. Nun kann es endlich los gehen mit den längst überfälligen Sanierungsarbeiten für die marode Elektroanlage in der Grundschule „ Albert Schweitzer“.

Zu den Sommerferien rücken dort dann die Handwerker an, um alle Leitungen, Technik und Lampen komplett zu erneuern. „Immerhin stammt die Elektroanlage weitgehend noch aus der Bauzeit der Schule in den 1970er-Jahren“, räumt Christoph Höhne, der Leiter des Bauamtes der Stadt, ein.

Lange Jahr auf Verschleiß gefahren

Bislang jedoch fehlte der Kommune als Träger der Schule seit Jahren das Geld, um die mehr als eine Million Euro teuren Arbeiten ausführen zu lassen. Förderanträge dafür scheiterten zuletzt immer. Hoffnung setzten Stadtverordnete und Verwaltung sodann in Einnahmen aus dem Verkauf des Stadtwaldes. Der sollte Millionen in die Stadtkasse spülen. Doch erbrachte die Ausschreibung nicht den mindestens erwünschten Betrag. Der erwogene Waldverkauf wurde zurückgestellt.

„Inzwischen sind die Förderanträge nun bewilligt worden“, erklärt Christoph Höhne. Die Stadt kann das Projekt sogar ohne Eigenanteil komplett aus zwei Fördertöpfen finanzieren. Das Geld fließt einerseits aus dem Finanzausgleichsgesetz ( FAG) für Not leidende Kommunen des Landes Brandenburg. Andererseits gibt es einen Zuschuss aus dem Kommunalen Investitions Förderungsprogramm (KIF).

Nächster Schritt zur Modernisierung

Damit kann nun der nächste Schritt zur Modernisierung der Schule gegangen werden. Bereits erledigt wurden Umbauarbeiten zur Anpassung an neueste Auflagen zum Brandschutz. Anfang März startet nun die Ausschreibung für das Elektro-Projekt.

Alle Lampen im Schulhaus werden erneuert. Quelle: Thomas Wachs

Vorgesehen sind die umfangreichen Bauarbeiten in der gesamten Grundschule in drei Abschnitten. Beginn ist im hinteren Gebäudetrakt, der in den Schulhof hineinragt. „Wir hoffen, dass wir alle Arbeiten nach den Herbstferien abgeschlossen haben können“, sagt der Bauamtsleiter. „Sicherheitshalber planen wir aber in Absprache mit der Schule bis zum Jahresende“, erklärt Christoph Höhne.

Während der Bauzeit werden nämlich die fünften und sechsten Klassen ausquartiert in das Gebäude der ehemaligen Grundschule an der Marienkirchstraße. Dort wiederum muss dann das Familienzentrum vorübergehend den Platz räumen. Einzige Alternative wären Containerbauten gewesen. „Diese Lösung für Ausweichquartiere ist jedoch aus Kostengründen verworfen worden“, erklärt Christoph Höhne.

Vorfreude auf bessere Bedingungen

„Das alles bringt natürlich Unruhe in den Schulablauf, ist aber die beste Lösung und ein guter Kompromiss“, sagt Kersten Höhne, der Leiter der Grundschule. „Wenn alles überstanden ist, können wir uns schließlich aber freuen über viel bessere Bedingungen“.

Dieser Kompromiss wird auch von der Schul- sowie von der Elternkonferenz mit getragen. „Wir sind nun super froh, dass es endlich los geht“, sagt Nadja Körner. Die Elternsprecherin der Grundschule gehört auch der Schulkonferenz an und arbeitet in einer Steuerungsruppe mit. Sie begleitet nun den Bauablauf bei laufendem Schulbetrieb. Aktuell lernen 328 Mädchen und Jungen in der Grundschule.

Den Auszug der oberen Klassen hält Nadja Körner für eine gute Lösung. „Dann haben sie dort ihre Ruhe und können sich in der sensiblen Zeit ohne Baulärm vorbereiten auf die Anforderungen für die weiterführenden Schulen“, sagt die Elternspecherin gegenüber der MAZ.

Eltern hatten Druck gemacht

Körner hatte voriges Jahr mit weiteren Eltern eine Unterschriftensammlung ins Leben gerufen. Damit machte sie Druck auf die Stadtverordneten und die Verwaltung. Die Verantwortlich wurden gedrängt, angesichts steigender Schülerzahlen umgehend für mehr Platz für den Unterricht sowie die Hort-Angebote der IKTB zu sorgen. Zudem sollten endlich die überfällige Sanierungsarbeiten erledigt werden, um für mehr Sicherheit zu sorgen.

Treuenbrietzener Eltern hatten mit Unterschriftenlisten Druck auf die Stadtverordneten gemacht. Nadja Körner und Janine Becker (re.) gehören zu den Initiatorender Unterschriftensammlung. Quelle: Thomas Wachs

Die Eltern verwiesen damals auch auf Feuerwehreinsätze, die schon nötig waren, weil marode Lampen im Treppenhaus schmorten. Auch seien Lehrer sowie Schüler in der Unterrichtsarbeit eingeschränkt gewesen, weil manche Steckdosen in Klassenräumen gar nicht mehr genutzt werden durften. „Entsprechend froh sind wir nun, dass endlich etwas passiert“, erklärt Nadja Körner am Freitag gegenüber der MAZ.

Von Thomas Wachs