Marzahna

Entrüstung herrscht unter Treuenbrietzener Stadtverordneten. Denn die Kosten für den Ausbau des neuen Kindergartens im Ortsteil Marzahna explodieren. Sie steigen jetzt um mehr als 50 Prozent. Statt der 2017 zunächst veranschlagten Summe von knapp 740.000 Euro stehen jetzt rund 1,11 Millionen Euro zur Debatte.

Der Grund seien überraschende Erkenntnisse zur alten Bausubstanz, die schlechter sei als erwartet. Zudem gebe es zusätzliche Altlasten, die teuer entsorgt werden müssen, und Bausünden aus DDR-Zeiten. Überdies stiegen die Baupreise während der Ausschreibung drastisch. Holprig war der Bau schon gestartet mit einem Rechtsstreit mit der Abrissfirma.

Der neue Kindergartentrakt in Marzahna entsteht im Dorfgemeinschaftshaus der ehemaligen Schule. Der symbolische erste Spatenstich fand im September 2017 statt. Quelle: Thomas Wachs

Über das neue Dilemma für die Stadt Treuenbrietzen als Bauherr informierten Bürgermeister Michael Knape (parteilos) und Architekt Jörg Poltermann jetzt in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses.

Dies sorgte unter den Abgeordneten für Unverständnis und Unmut . „Hier hat sich der Planer ordentlich verhoben“, sagte SPD-Fraktionschef Frank Ernicke. Derartige Steigerungen seien „nicht hinnehmbar, selbst wenn es sich um einen Altbau handelt, der ja immer besondere Risiken birgt“.

„Wie eine kleine Elbphilharmonie“

CDU-Fraktionschefin Anja Schmollack sprach mit Vergleich zum Hamburger Prestigeobjekt von „einer kleinen Elbphilharmonie“. Sie hält es für „fahrlässig“, dass „hier nicht tiefgründiger gebohrt wurde in der Voruntersuchung.“

Frank Leopold (BIV) hofft, „dass wir solche Erfahrungen nicht auch noch beim Ausbau der Gesamtschule machen“. Dass in Marzahna die einstige Schule „nach dem Modell Kuhstall gebaut wurde, wussten wir doch“, sagte der frühere Ortsvorsteher. Er erinnerte zudem an eine ältere Kostenplanung: „Danach hätten wir für 1,5 Millionen Euro einen Neubau für die Kita Marzahna haben können. Die Summe ist nun ja fast erreicht.“

Diesen Vergleich ließ der Bürgermeister nicht gelten: „Damals fiel auch im Ort bewusst die Entscheidung, das Dorfgemeinschaftshaus in der alten Schule für Kita, Gemeinderaum und Feuerwehr auszubauen, weil die Immobilie des jetzigen Kindergartens sich wohl besser vermarkten lässt“, so Knape.

Bei der Entkernung der alten Schule in Marzahna gab es teuere Überraschungen. Trotzdem soll der neue Kindergarten am Jahresende fertig sein. Quelle: Thomas Wachs

Planer Jörg Poltermann verwies darauf, „dass wir als Büro gerade bei Altbauten immer besondere Sorgfalt in die Voruntersuchung legen“. Jedoch konnten im Fall der früheren Schule, deren Räume zu Planungsbeginn noch von Vereinen und Ortsbeirat genutzt wurden, „viele Dinge nicht vorher sichtbar sein“. So zeigte sich erst beim Abriss, dass Innenwände nur auf Reihen von Mauersteinen, „statt auf ordentlichen Streifenfundamenten gegründet waren“, so der Architekt.

Materialmix aus DDR-Zeiten

Hinter Putz und Wärmedämmung des Giebels kam ein Mix aus Baumaterialien zum Vorschein, „wie sie zu DDR-Zeiten eben irgendwie verfügbar waren“. Ein Abbruch war nötig. „Überall gab es zudem riesige Toleranzen in den Maßen und die Dachkonstruktion war nicht belastbar“, so Poltermann.

Als gefährlicher Sondermüll gelten würden seit kurzem zudem Deckenplatten, die 1996 überall im Haus verbaut worden waren. Darüber hinaus fehlte dem Gebäudekomplex samt Sporthalle bisher ein Anschluss an das Abwassernetz. Der Architekt hat alle Problemzonen nun über mehrere Seiten aufgelistet und mit den neuen Kostenschätzungen unterlegt.

Kredit für Mehrkosten nötig

Die Stadt möchte nun einen Kredit aufnehmen, um die Mehrkosten zu decken. „Ein Abbruch der ja bereits bis zur Vergabe der Fenster fortgeschrittenen Arbeiten ist sicher nicht ratsam“, sagte der Bürgermeister im Hauptausschuss. Immerhin müsse der Engpass an Kita-Plätzen behoben werden.

Ziel sei es nun, den neuen Kindergarten möglichst zum Jahresende fertig zu haben. Architekt Jörg Poltermann rät dazu, die Gewerke für den Innenausbau, der nun starten könne, in einem Paket auszuschreiben für einen Generalunternehmer. Das könne die Kostensicherheit erhöhen.

Fertiggestellt hat der Planer Jörg Poltermann indes inzwischen den Kita-Umbau in Pechüle.

Von Thomas Wachs