Der aktuelle Stand im Überblick

• Beim weiteren Brand bei Fichtenwalde haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Flammen mit einem Schaumteppich den Kampf angesagt –mit Erfolg! Der Brand konnte weitestgehend eingedämmt werden. Fest steht bisher: Auch bei diesem plötzlichen Feuer hat es wieder mehrere Brandstellen gegeben.

• Das Großfeuer bei Treuenbrietzen breitet sich nicht weiter aus. Der Feuerwehr ist es gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, dennoch werden die Löscharbeiten noch weiter andauern –noch rund 300 Hektar Wald brennen.

• Während die Einwohner von Frohnsdorf am Freitagmittag in ihre Häuser zurückkehren konnten, sind die Ortschaften Tiefenbrunnen und Klausdorf noch immer evakuiert.

• Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Von Seiten des Innenministeriums wird allerdings Brandstiftung vermutet, weil das Feuer an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen sein soll. Die Untersuchungen dauern an.

Die Ereignisse im Liveticker

Zur Galerie Ein weiterer Brand sorgte am Nachmittag für Aufruhr bei Beelitz. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr rückte auch die Bundeswehr an.

Nach dem Ausbruch des Großbrandes in der Nähe von Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) haben auch am Samstag noch Hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen gekämpft. Am Vormittag konnte das Feuer dann endlich unter Kontrolle gebracht werden.

„Die Lage ist stabil“, sagte der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), am Samstagmittag. Entwarnung könne man jedoch noch nicht geben, so Stein weiter. Wenn sich die Witterung stark ändere, könnten die Flammen wieder auflodern. Rund 500 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und weiteren Rettungsdiensten waren am Mittag noch im Einsatz.

Der Brand hatte sich schnell von zunächst fünf auf zuletzt 400 Hektar Waldbrandgebiet ausgebreitet. „Ich hoffe, dass der Wind nicht wieder auffrischt“, sagte Engel am Mittag.

Der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), äußerte angesichts des gleichzeitigen Ausbruchs an drei Stellen den Verdacht, dass der Brand gelegt worden sein könnte. Aus dem Innenministerium hieß es jedoch, man habe keinerlei Erkenntnisse zur Brandursache, es könne nichts ausgeschlossen werden.

Weiterer Brand bei Beelitz

Kaum war der Großbrand bei Treuenbrietzen unter Kontrolle gebracht, kam die nächste Hiobsbotschaft: Bei Beelitz wütete ein weiterer Großbrand. Dort brannten am Nachmittag östlich der Autobahn 9 und südlich der Autobahn 10 bei Beelitz etwa zwei Hektar Waldboden. Von den Autobahnen aus waren große Rauchsäulen zu sehen, wie Augenzeugen berichteten. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es aber, den Brand mittels Schaumteppichen weitestgehend unter Kontrolle zu bekommen.

Von MAZOnline