Der aktuelle Stand im Überblick

• Auch am Sonnabend kann im Waldbrandgebiet noch keine Entwarnung gegeben werden. Den Löschkräften gelang es am Freitag aber, den Brand einzudämmen.

• Während die Einwohner von Frohnsdorf am Freitagmittag in ihre Häuser zurückkehren konnten, sind die Ortschaften Tiefenbrunnen und Klausdorf noch evakuiert. Am Samstagvormittag soll hier neu über die Lage entschieden werden.

• Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Von Seiten des Innenministeriums wird allerdings Brandstiftung vermutet, weil das Feuer an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen sein soll.

Die Ereignisse im Liveticker

Nach dem Ausbruch des Großbrandes in der Nähe von Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) haben auch am frühen Samstagmorgen noch Hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen gekämpft.

Zwei Dörfer in Brandenburg sollten bis mindestens Samstagvormittag evakuiert bleiben. Die Einsatzkräfte kämpften mit drei Brandherden rund um Treuenbrietzen, wie ein Sprecher des Brandenburger Innenministeriums sagte. Am Freitag hatten die Feuerwehrleute den Brand zwar eindämmen, aber nicht unter Kontrolle bringen können.

Der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), äußerte angesichts des gleichzeitigen Ausbruchs an drei Stellen den Verdacht, dass der Brand gelegt worden sein könnte. Aus dem Innenministerium hieß es jedoch, man habe keinerlei Erkenntnisse zur Brandursache, es könne nichts ausgeschlossen werden.

Von MAZOnline