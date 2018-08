Der aktuelle Stand im Überblick

• Erneute Unruhe: Ein weiterer Großbrand ist aufgebrochen! Dieses Mal wüten die Flammen in Fichtenwalde, wo es vor einigen Wochen bereits schon einmal einen Brand gegeben hat.

• Das Großfeuer bei Treuenbrietzen breitet sich nicht weiter aus. Der Feuerwehr ist es gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, dennoch werden die Löscharbeiten noch weiter andauern.

• Während die Einwohner von Frohnsdorf am Freitagmittag in ihre Häuser zurückkehren konnten, sind die Ortschaften Tiefenbrunnen und Klausdorf noch evakuiert. Gegen Mittag sollen die Bewohner aber zurück in ihre Wohnungen dürfen.

• Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Von Seiten des Innenministeriums wird allerdings Brandstiftung vermutet, weil das Feuer an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen sein soll. Die Untersuchungen dauern an.

Die Ereignisse im Liveticker

Nach dem Ausbruch des Großbrandes in der Nähe von Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) haben auch am frühen Samstagmorgen noch Hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen gekämpft. Nun konnte das Feuer endlich unter Kontrolle gebracht werden.

„Die Lage ist stabil“, sagte der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), am Samstagmittag. Entwarnung könne man jedoch noch nicht geben, so Stein weiter. Wenn sich die Witterung stark ändere, könnten die Flammen wieder auflodern. Rund 500 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und weiteren Rettungsdiensten waren am Mittag noch im Einsatz.

Auch Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel konnte eine erste Einschätzung geben: „Das Feuer breitet sich derzeit nicht weiter aus“, sagte er am frühen Samstagmittag. Es gebe jedoch immer wieder offene Flammen und Glutnester. Die Feuerwehr versucht derzeit über Schneisen tiefer in das Gebiet bei Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark zu gelangen und von dort aus zu löschen.

Windböen können Feuer neu emtfachen

Der Brand hatte sich schnell von zunächst fünf auf zuletzt 400 Hektar Waldbrandgebiet ausgebreitet. „Ich hoffe, dass der Wind nicht wieder auffrischt“, sagte Engel weiter. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind für den Vormittag Windböen um 55 Kilometern pro Stunde wahrscheinlich. Am Morgen war der Wind zunächst abgeflacht.

Der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), äußerte angesichts des gleichzeitigen Ausbruchs an drei Stellen den Verdacht, dass der Brand gelegt worden sein könnte. Aus dem Innenministerium hieß es jedoch, man habe keinerlei Erkenntnisse zur Brandursache, es könne nichts ausgeschlossen werden.

Von MAZOnline