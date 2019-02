Treuenbrietzen Treuenbrietzen - Feinschliff für neue Baugrundstücke In Treuenbrietzen wurden Entwürfe für vier B-Pläne überarbeitet. Damit soll der Nachfrage nach Bauland begegnet werden. Bürger dürfen bei der nun folgenden Auslegung noch einmal Bedenken einbringen.

Mit Bebauungsplänen sollen in Treuenbrietzen mehr Bauland und Mietwohnungen geschaffen werden. So auch an der Bismarkstraße-Nord. Quelle: Thomas Wachs