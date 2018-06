Treuenbrietzen

Die Stadt Treuenbrietzen wirbt für mehr Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet. Klimaschutzmanager Stefan Them erklärt das Projekt und die Ziele.

Herr Them, warum unterstützte die Kommune jetzt das 100-Dächer-Programm einer Firma mit einem Informationsabend?

Stefan Them: Es ist Bestandteil unseres Klimaschutzkonzeptes, für die Einsparung von Kohlendioxid im Stadtgebiet zu sorgen und zu werben. Dazu gehören neben eigenen Schritten der Stadt auch die Motivation und die Information der Bürger. Mit dem kostenlosen Vortrag eines Experten bekamen wir jetzt das Know How dazu und die Firma im Gegenzug Kontakte zu möglichen Kunden.

Wie groß war die Resonanz?

Das Interesse ist groß. Wir hatten 30 Anmeldungen für die begrenzten Plätze und 34 Leute kamen.

Bislang war die Montage von Photovoltaikanlagen auf Dächern in der historischen Altstadt ein Problem des Denkmalschutzes. Gibt es da neue Ansätze?

Es bleibt immer eine Einzelfallentscheidung. Dachflächen die von der Straße her nicht sichtbar sind, sollten für PV-Anlagen kein Problem sein. Dazu streben wir mit dem Sanierungsträger Stadtkontor noch einmal einen speziellen Aufruf zum Thema an.

Gibt es da nicht auch schon neue gestalterische Möglichkeiten?

Die technische Entwicklung geht da schon weiter. So könnten in der Zukunft auch Dachziegel eine Option darstellen, die Photovoltaik-Elemente integriert haben. Rein wirtschaftlich betrachtet werden diese Ziegel in den nächsten Jahren aber noch keine Konkurrenz zu den konventionellen PV-Modulen darstellen.

Was ist das 100-Dächer-Programm denn konkret?

Es ist die Idee der Firma Enerix aus Berlin. Sie will in Kooperation mit Kommunen und Bürgern die Energiewende beflügeln. Das Programm fördert Photovoltaikanlagen zur Eigenversorgung zu günstigen Konditionen und mit einem speziellen Finanzierungsmodell einer Bank. Dazu wird auch die Strom-Cloud genutzt.

Wie funktioniert diese „Stromwolke“?

Das ist im Prinzip ein Rechenmodell, mit dem theoretisch eine autarke Versorgung mit Öko-Strom möglich wäre. In der Wolke zusammengeschlossene private und andere Erzeuger von Solarstrom speisen ihren Strombetrag in die Cloud ein. Wenn daheim mal nicht die Sonne scheint, beziehen sie rechnerisch dann Strom aus anderen Regionen und umgekehrt.

Wie geht es in Treuenbrietzen nun weiter zum Thema?

Wie planen weitere Vorträge auch zu anderen Themen in Sachen Klimaschutz. Nach einem Jahr wollen wir Bilanz ziehen zur Kohlendioxid-Einsparung insgesamt. Womöglich wiederholen wir dann auch den Informationsabend zum Thema Photovoltaik.

Wo erhalten Bürger Informationen, die nicht beim Vortrag waren?

Bei mir im Rathaus oder auf der Internetseite der Stadt unter dem Punkt Klimaschutz. Dort haben wir extra zum Thema Photovoltaik wichtige Fakten und hilfreiche Links zusammengestellt.

Von Thomas Wachs