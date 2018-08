Treuenbrietzen

Mit dem am Montag vollzogenen Start ins neue Schuljahr ist in Treuenbrietzen auch ein neues Kapitel in der Bildungslandschaft der Stadt und des Hohen Flämings aufgeschlagen worden. Dort arbeitet nun auch parallel eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe unter dem Dach des bisherigen Gymnasiums „Am Burgwall“.

Schüler haben dort die Möglichkeit, ab der siebten Klasse verschiedene Bildungsabschlüsse anzustreben. Die Palette reicht dabei bis hin zum Abitur nach 13 Schuljahren.

Um diese im Landkreis Potsdam-Mittelmark bislang noch selten vertretene Form der weiterführende Schule hatten Elternvertreter und die Stadt Treuenbrietzen als Schulträger lange Jahre vehement gerungen. Gesamtschulen mit Oberstufe arbeiten schon länger in Lehnin und in Kleinmachnow. In Teltow ist eine neue Gesamtschule in Regie des Landkreises ebenfalls am Montag neu an den Start gegangen – zunächst mit zusätzlichen Raummodulen zur Erweiterung der bisherigen Oberschule. Ein Neubau ist noch geplant seitens des Kreises.

Schüler aus vielen Richtungen Die neue Gesamtschule in Treuenbrietzen soll offiziell am 1. September mit einem Festakt eröffnet werden. In der Woche davor sind die neuen Schüler der siebten Klassen gemeinsam mit ihren Lehrern auf einer viertägigen Kennenlernfahrt. Die Schüler kommen aus in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Bei der Schülerbeförderung kommt der größte Anteil von 43 Schülern aus dem Raum Brück, Linthe, Cammer und Nichel. Transportiert werden 35 Schüler aus dem Raum Niemegk, Grabow, Groß Marzehns. Aus dem Raum Malterhausen, Niedergörsdorf, Oehna und Blönsdorf kommen 33 Schüler. Aus Richtung Marzahna und Dörfern in der Nähe reisen 29 Schüler an. Aus den Ortsteilen Frohnsdorf und Bardenitz gibt es 22 Fahrschüler. Über die Kreisgrenze kommen aus Jüterbog, Altes Lager und Kloster Zinna 15 Jungen und Mädchen. Auf der Strecke Bad Belzig, Dahnsdorf, Garrey und Niederwerbig gibt es zwölf Fahrschüler. Ebenso sind es jeweils zwölf Schüler aus Beelitz, Wittbrietzen und Niebel sowie aus Borkheide und Borkwalde. Sechs Fahrschüler gibt es aus Richtung Zülichendorf und Felgentreu.

Groß war der Andrang nun zum Neustart auch in Treuenbrietzen. 130 Schüler füllen seit Montag die fünf siebten Klassen des ersten Jahrgangs. „Drei mussten abgelehnt werden, was jedoch im Einvernehmen gelang“, sagt Gerd Ulbrich, der bisherige Leiter des Gymnasiums und nun auch der neuen Gesamtschule.

Die neue Gesamtschule Treuenbrietzen ist jetzt am Start. Das Gymnasium läuft parallel aus. Quelle: Thomas Wachs

Damit ist die von der Stadt und dem Bildungsministerium als maximale Kapazität festgelegte Fünfzügigkeit sofort ausgeschöpft worden. Parallel mit dem in den dann letzten Jahrgängen noch auslaufenden 185 Schülern des bisherigen Gymnasiums, die nach zwölf Schuljahren ihr Abitur ablegen, wächst die Gesamtschule nach und nach auf bis zu 650 Schüler an. Die Kommune als Schulträger plant bereits Ergänzungsbauten und Umbauten an bestehenden Gebäuden. „Zum Start der Gesamtschule kommen wir noch gut hin, benötigen dann bald aber mehr Platz“, sagt Gerd Ulbrich.

Kooperation mit Gerätewerk

In Kooperation mit dem Gerätewerk ist dort zum neuen Schuljahr jetzt bereits ein Werkstattbereich für den Unterrichtszweig WAT, also Wirtschaft, Arbeit und Technik, eingerichtet worden.

An der neuen Schule und dem Gymnasium sind nun 26 Lehrer und zwei Referendare tätig. „Darunter sind neun neue Kollegen und sieben neue Planstellen“, erklärt der Schulleiter am Montag der MAZ.

Herausforderung vor dem Start der neuen Gesamtschule war es, den Schülerverkehr neu zu organisieren. Gut angewählt wurde die neue Schulform nämlich auch von ehemaligen Grundschülern aus dem benachbarten Landkreis Teltow-Fläming.

Landkreise sehr verschieden engagiert

„Während sich unser Landkreis Potsdam-Mittelmark gut zur Problemlösung engagiert hat, gab es in Teltow-Fläming dazu eine andere Auffassung“, erklärt Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos) als Träger der Gesamtschule. Im Nachbarkreis gibt es eine Gesamtschule mit Oberstufe auch in Luckenwalde. Verpflichtet sind die Landkreise jeweils nur zur Erstattung der Schüler-Fahrkosten zur jeweils nächstgelegenen Schule der jeweiligen Bildungsform.

„Das macht nun die Abrechnung etwas komplizierter“, erklärt der Verwaltungschef. Den Mehraufwand für den Anteil der Fahrten nach Teltow-Fläming teilt sich die Stadt Treuenbrietzen mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Zusätzliche Touren für Schulbusse

Doch auch in Potsdam-Mittelmark sind zusätzliche Touren – zum Beispiel für den Raum Borkheide – eingerichtet sowie Aufstockungen der Kapazität finanziert worden. Insgesamt macht der Mehraufwand für dieses Schuljahr rund 35.000 Euro aus, die vom Kreis Potsdam-Mittelmark getragen werden. „Für das Jahr 2019 werden dann zusätzlich 100.000 Euro zur Verfügung gestellt“,teilt Andrea Metzler, die Sprecherin der Kreisverwaltung der MAZ mit.

„Bereits Ende des vorigen Jahres gab es in Erwartung der neu entstehenden Schülerströme erste Gespräche zwischen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie mit der Stadt Treuenbrietzen, dem Schulamt und den vor Ort tätigen Verkehrsunternehmen“, erklärt Metzler. In den jüngsten Monaten erfolgte eine Auswertung der Anmeldungen.

Völlig neues Wahlverhalten

Dabei wurde klar: Das Anwahlverhalten von Schülern aus der Region hat sich deutlich verändert. „Insbesondere das Aufkommen aus dem Landkreis Teltow-Fläming musste bei der Planung des ÖPNV berücksichtigt werden“, sagt Andrea Metzler. Anpassungen wurden insbesondere nötig, da die vorhandene Regionalbahn RB 33 nicht auf die Schulzeiten vertaktet ist. All das führt zu erheblichen Fahrplanänderungen auf den Linien 546 und 549, so Metzler.

„Eine finanzielle Beteiligung Dritter ist eher nicht in Aussicht. Der Landkreis Teltow-Fläming hatte bereits in ersten Gesprächen darauf hingewiesen, dass keine Notwendigkeit für eine Anpassung im ÖPNV auf dem Gebiet von TF gesehen wird und somit auch keine finanzielle Beteiligung erfolgt“, sagt die Sprecherin Potsdam-Mittelmarks.

Aus dem Raum Teltow-Fläming werden nunmehr nach Angaben Michael Knapes circa 50 Schüler aus gut 20 Orten nach Treuenbrietzen gefahren. Davon entfallen rund 35 auf die neuen siebten Klassen.

Von Thomas Wachs