Treuenbrietzen

Derzeit ist besonders viel los im Büro und auf dem Computer von Bianca Tänzer. Seit vorigem Jahr ist die 37-Jährige Geschäftsstellenleiterin des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Nieplitztal“ (WAZVN) mit Sitz in Treuenbrietzen.

Aktuell stehen dort die Jahresabrechnungen für alle Wasser- und Abwasserkunden an. „Da ist vieles zu beachten, zumal wir erstmals eine komplett neue Software nutzen“, erzählt Tänzer. Rund 3000 Bescheide für die Gebührenabrechnung bei Trink- und Abwasser verlassen demnächst die Geschäftsstelle an der Großstraße.

Vorgänger ging in Ruhestand

Dort hat Bianca Tänzer das Zepter übernommen von ihrem langjährigen Vorgänger Gerd Uhl. Der Lühsdorfer ging in Ruhestand. Für die studierte Volljuristin war der „neue Arbeitsplatz in der Nähe meines Heimatortes eine tolle Chance“, sagt Tänzer. Sie ist in Bad Belzig geboren und lebt dort heute mit ihrem Ehemann und einer Tochter. Nach dem Jurastudium an der Universität in Potsdam folgte eine Tätigkeit in einer Rechtsanwaltskanzlei in Brandenburg an der Havel.

Beste rechtliche Kenntnisse benötigt die 37-Jährige auch in der Verbandsgeschäftsstelle. Dort war sie auch vor dem Wechsel auf den Leitungsposten schon tätig im Bereich der Vollstreckungen für säumige Kunden. Vieles dreht sich für die Juristin nun tagtäglich um Satzungen als Regelwerk für die Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser.

Lieber reden statt klagen

Die Geschäftsstellenleiterin setzt dabei auf den direkten Kontakt zu den Kunden des Verbandes. „Lieber können sie einmal öfter anrufen oder direkt hier vorbei kommen, als in Streit zu geraten“, sagt die Juristin. Doch gebe es im WAZVN vergleichsweise wenige juristische Klageverfahren. „Vieles lässt sich im persönlichen Gespräch leichter aufklären, wenn es Fragen oder Probleme gibt“, sagt Bianca Tänzer zu ihrer Maxime.

Daheim in Bad Belzig engagiert sich die 37-Jährige seit Jahren im Kirchenrat der evangelischen Gemeinde St. Marien Hoher Fläming Bad Belzig. Mit den wachsenden beruflichen Herausforderungen gab sie dort jedoch das Ehrenamt als Vorsitzende des Gemeindekirchenrates ab.

Mode auch mal selbst genäht

Privat findet Bianca Tänzer auch Ausgleich und Entspannung beim Kochen, Backen und Nähen. Dabei entstehen auch selbst gefertigte Modestücke für Mutter und Tochter. „Wir streiten uns da schon manchmal, wer als nächstes dran ist mit einem neuen Kleid“, erzählt Bianca Tänzer.

Im Moment aber steckt ihr Kopf voller Zahlen – bis ihre erste Jahresabrechnung in Eigenregie über den Tisch ist in der WAZVN-Geschäftsstelle und alle Wasserkunden ihre Gebührenbescheide demnächst pünktlich in ihren Briefkästen haben.

Von Thomas Wachs