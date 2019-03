Treuenbrietzen

Auch ein besonderer Ort der Lebensfreude ist jetzt der Kleinkind-Spielplatz am Schwanenteich in Treuenbrietzen. Dort wurden am Samstag zwei neue Spielgeräte eingeweiht. Eines davon ist gestiftet worden durch die Familie von Astrid Just. Gewidmet ist es ihrem Sohn Elias. Er war im Mai vorigen Jahres im Alter von 34 unter tragischen Umständen aus dem Leben gegangen.

Zur Galerie Auf dem Spielplatz für Kleinkinder am Schwanenteich in Treuenbrietzen sind zwei neue Spielgeräte aufgebaut worden.

An ihn erinnert nun ein hölzerner Kletterturm mit Rutsche. Ein kleines Schild am Giebel weist darauf hin. „Elias war mit seine Tochter immer selbst viel auf dem Spielplatz, wenn er in Treuenbrietzen war“, sagt Astrid Just. Daher erbat die Familie zur Beisetzung Spenden für ein Spielgerät. Gut 3200 Euro kamen so zusammen. „Das wäre in seinem Sinne gewesen, er hatte viele Freunde noch in Treuenbrietzen, die kleine Kinder haben“, erzählt Astrid Just.

„Wir als Familie denken am liebsten an ihn als fröhlichen Familienvater. Wir freuen uns, wenn wir Kinder hier lachen sehen, denn wir wissen, es hätte auch Elias gefallen“, sagt seine Schwester Theresa in ihrer kurze Ansprache im Namen der Familie.

Resultat des Marktes der Ideen

Die Spende der Familie floss mit ein in ein Projekt der Stadt zur Verbesserung des Spielplatzes. „Resultierend aus dem Markt der Ideen hatte sich eine Arbeitsgruppe auch von Eltern darum gekümmert, welche Geräte neu beschafft werden sollten“, erklärt Bürgermeister Michael Knape (parteilos) bei der kurzen Einweihung vor zahlreichen Besuchern am Sonnabendvormittag. Aufgestellt wurde zudem eine neue Doppelschaukel auf dem ursprünglich im Jahr 2004 neu aufgebauten Spielplatz.

Arbeitseinsatz noch geplant

Die Stadt ihrerseits setzte dafür und für weitere Investitionen in Spielplätze nun auch ihr Preisgeld in Höhe von 7200 Euro ein, das sie in einem Wettbewerb als familienfreundliche Kommune erhalten hatte. Am 27. April ist ein Arbeitseinsatz geplant, bei dem das Holz der neuen Spielgeräte dann noch mit einem Schutzanstrich versehen werden soll. „Auch dazu sind wieder alle herzlich willkommen“, sagte der Bürgermeister.

Von Thomas Wachs