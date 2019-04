Treuenbrietzen

Im Rahmen der Ermittlungen zum mutmaßlichen Beschuss eines Fahrgastzuges der Eisenbahngesellschaft Odeg am Dienstag bei Treuenbrietzen sucht die zuständige Bundespolizei jetzt nach Zeugen. „Hinweise auf den Hergang oder die Täter liegen bislang nicht vor“. Das sagte Katrin Kalex, eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin am Mittwochabend, auf Anfrage der MAZ.

Zug fuhr Richtung Jüterbog

Die Ermittler revidierten jetzt jedoch ihre Angaben zur Fahrrichtung des Zuges. „Nach ersten Befragungen hatte es zunächst unterschiedliche Angaben gegeben“, so Kalex. Nun gehen die Polizisten davon aus, dass der Zug der Regionalbahnlinie RB 33 auf der Fahrt in Richtung Jüterbog beschossen wurde und nicht auf der Tour nach in Berlin-Wannsee, wie zunächst vermeldet. Der Vorfall könnte sich im Umfeld des Bahnhofes Treuenbrietzen ereignet haben. Fahrgäste oder Personal waren nicht verletzt worden.

Ein Zugbegleiter hatte die Beschädigung an einer Außenscheibe der Doppelverglasung erst einige Kilometer weiter bemerkt. Der verständigte Fahrdienstleiter informierte gegen 15 Uhr die für den Bahnverkehr zuständige Bundespolizei in Berlin. Daraufhin lief ab 15.30 Uhr am Dienstag ein Großeinsatz von Polizeikräften am Boden sowie mit Hilfe eines Hubschraubers aus der Luft.

Keiner weiß, was wirklich war

Arnulf Schuchmann, der Geschäftsführer des Odeg-Bahnunternehmens, will angesichts des Vorfalls „zunächst mal an das Gute glauben und nicht gleich an einen scharfen Beschuss denken“. Noch wisse aber keiner, was wirklich war. „Es kann sich um einen dummen Streich gehandelt haben mit einem Steinwurf, einen Schuss aus einer Zwille oder womöglich auch um einen abgefälschten Schuss eines Jägers“, so Schuchmann am Mittwoch gegenüber der MAZ. Er will die konkreten Ermittlungen abwarten, die zunächst bis Mitte nächster Woche anhalten sollen.

Arnulf Schuchmann ist Geschäftsführer den Bahngesellschaft Odeg. Quelle: MAZ-Archiv

Vorfälle wie diesen jetzt bei Treuenbrietzen gebe es „zum Glück sehr selten“, sagt der Odeg-Manager. Die Scheiben der Züge seien stabil konstruiert. Es handele sich um eine Doppelverglasung mit zwei Scheiben, die jeweils wiederum im Verbundsystem konstruiert sind. „Schließlich müssen die Scheiben im Begegnungsverkehr mit anderen Zügen auch mal großem Luftdruck standhalten“, erklärt Schuchmann.

Polizei geht nicht von Steinschlag aus

Polizeisprecherin Kalex verweist indes schon jetzt auf das Schadensbild an der betreffenden Scheibe. „Das lässt nicht allein auf einen Steinschlag schließen“. Details zum wirklichen Hergang bleiben aber unbekannt. Daher bittet die Bundespolizei die Bevölkerung um Mithilfe zur Aufklärung der Tat und bei der Ermittlung der Täter.

Zeugen-Telefon geschaltet

„Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof oder jeder anderen Polizeidienstelle zu melden“, sagt Katrin Kalex.

Kontakt unter der 030/2977790 oder über die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei unter 0800/6888000.

Von Thomas Wachs