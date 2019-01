Treuenbrietzen

Eine Treuenbrietzener Ärztin ist am Montag von einem Mann angriffen worden. Die 45-Jährige befand sich auf einem Waldweg nahe der Johanniterstraße, als gegen 13.50 Uhr der 43-Jährige mit einem Knüppel auf sie losging. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Unvermittelt sei der Mann auf sie zugelaufen. „Er hatte einen dicken Ast in der Hand und schrie, dass er sie totschlagen würde“, heißt es im Polizeibericht.

Es kam zu einem Gerangel um den Ast, wodurch beide auf den Boden fielen. Der Angreifer flüchtete. Die Frau kam offenbar mit dem Schrecken davon.

In Treuenbrietzen wächst die Sorge nach Zwischenfällen mit Klinikpatienten

Die 45-Jährige rief die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme wurden Hinweise auf die Identität des Angreifers bekannt, so dass der Mann, ein 43 Jahre alter Treuenbrietzener, später an seiner Wohnanschrift aufgesucht werden konnte.

Laut Polizei bestritt die Tat nicht und gab an, dass die Frau, die er angriff, Hausärztin seiner Mutter sei und diese falsch behandelt hätte. Weil die verordneten Tabletten starke Nebenwirkungen haben, fand der Angreifer, dass dies Konsequenzen haben sollte. Also lauerte er der Frau im Wald auf.

Bei dem Gespräch erfuhren die Beamten, dass der 43-Jährige bereits wegen einer psychischer Erkrankung in Behandlung ist. Durch einen Notarzt wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer Bedrohung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

In Treuenbrietzen ist es nicht das erste Mal, dass psychisch Kranke Einwohner bedrohen. So griff Ende Dezember eine junge Erkrankte an einem Tag gleich mehrere Seniorinnen an und verletzte sie zum Teil schwer.

