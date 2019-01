Treuenbrietzen

Plötzlich sind alle Dokumente weg. Wer im Internetauftritt der Stadt Treuenbrietzen derzeit auf der Suche ist nach elektronisch erfassten Sitzungsunterlagen, Bauleitplänen oder ähnlichen Akten, der geht meist leer aus. Hunderte Dateien sind mit einem Schlag vom Netz genommen worden. Das Rathaus muss seine Festplatten putzen.

Anlass sind Forderungen „offenbar darauf spezialisierter Anwaltskanzleien“, die nach Angaben von Bürgermeister Michael Knape (parteilos) „am Wochenbeginn die Stadtverwaltung erreichten“.

Verstöße gegen Urheberrecht

Ausgemacht haben wollen die Juristen Verstöße gegen das Urheberrecht in älteren Dokumenten. Vor allem gehe es um Ausschnitte von Kartenmaterial, das in textlichen Erklärungen zur Verdeutlichung bestimmter Orte mal verwendet wurde, erklärt Knape.

Pro Fall rufen die Juristen um die 5000 Euro auf als Schadensersatz. „Ob diese Forderungen überhaupt berechtigt sind, müssen wir erst noch klären“, sagt der Rathauschef. Er hat die Juristen der Stadt um Beratung gebeten. Zunächst jedoch seinen alle womöglich betroffenen PDF-Dateien komplett vom Internet abgekoppelt worden.

Stück für Stück wird geprüft

Konkret gehe es diesmal um Kartenausschnitte die um die Jahre 2002 und 2003 „wohl mal aus dem Internet gezogen worden waren“, erklärt Knape. Weil auch viele neue Planwerke auf den alten aufbauen, müssen alle Dateien jetzt durchforstet werden. „Stück für Stück prüfen wir sie in Kooperation mit unserem Administrator Matthias Gundlach. Einige sind auch schon wieder hochgeladen worden“, erzählt Michael Knape. Nicht betroffen seien die Karte selbst, die von der Kommune für diverse Zwecke verwendet werden in der täglichen Arbeit.

Service für Bürger soll bleiben

Bereits um Jahr 2013 sei die Stadt mit ähnlichen Forderungen konfrontiert worden. „Andere Kommunen stellen aus diesen Gründen schon gar keine Dokumente mehr online“, erklärt der Treuenbrietzener Rathauschef. „Soweit wollen wir aber nicht gehen und den Service auch für die Bürger beibehalten“, so Knape. Er sieht die Kommune allgemein bei diesem Problem in der Zwickmühle. „Denn bei vielen Planungen und Ausschreibungen wird heute ja allgemein auch vorgeschrieben, dass sie im Internet publiziert werden“, sagt Michael Knape.

Riesiger Aufwand

Wann die betreffenden Dokumente in Treuenbrietzen alle wieder online stehen werden, sei noch nicht abzusehen. „Es ist ein riesiger Aufwand“, so Knape. „Und diese Arbeit muss jetzt irgendwie so nebenbei miterledigt werden – vor allem im Bauamt“, erklärt der Verwaltungschef.

„Wer Material und Dokumente einsehen möchte, kann sich auch bei uns direkt in der Bauverwaltung melden“, erläuterte Bauamtsleiter Christoph Höhne diese Woche in der Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung.

Von Thomas Wachs