Treuenbrietzen

Die weiße Fahne am Rathausfenster ist längst wieder eingeholt. Gut eine Woche wehte sie in Treuenbrietzen Anfang Dezember im Wind. Was der persönliche Protest des Bürgermeisters gebracht hat, „ist noch nicht voll abzusehen“, sagte Verwaltungschef Michael Knape am Dienstag gegenüber der MAZ.

Mit der spontanen Aktion hatte der Stadtchef gegen die Kommunalpolitik der Landesregierung Brandenburgs und vor allem die Finanzsituation der Städte und Gemeinden aufmerksam machen wollen. Aus Protest hatte Knape auch den Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft der 31 „Städte mit historischen Stadtkernen“ in Brandenburg aufgegeben, die er zehn Jahre lang geführt hatte.

Ein weiße Flagge wehnte im Dezember am Büro des Bürgermeister im Rathaus Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Gut einen Monat nach der Aktion kam nun zumindest in einzelnen Punkten Bewegung in Themen, die aus Sicht des Bürgermeister die Handlungsfähigkeit der Stadt eingeschränkt hatten. Bewilligt wurden noch im Dezember umfangreiche Förderanträge, mit deren Hilfe die Kommune nun unter anderem die marode Elektroanlage in der Grundschule sanieren lassen kann. Gesichert ist über Fördergelder auch die Finanzierung des Umbaus für den „Sozialen Marktplatz“ im früheren Aldi-Markt.

Die gesamte Problematik zur Rettung der seit Jahren finanziell angeschlagenen Kommune ist damit aber noch nicht geklärt. Das sei am Montagnachmittag bei einem Arbeitstreffen in der Landesregierung deutlich geworden, erklärte der Bürgermeister. Auf eine solch Einladung hatte er lange vergeblich gedrängt und gehofft, um möglichst an einem Tisch mit Vertretern verschiedener Ministerien die Gesamtsituation zu beraten und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Lage bleibt weiter verstrickt

„Doch alles bleibt weiter verstrickt“, erklärte Knape am Dienstag nach dem „offenen Gespräch“ in Potsdam. „Es wird wohl niemanden geben, der uns den gesamten Rucksack der Probleme komplett abnimmt“, so der Bürgermeister. Das sei im Gespräch mit Martin Gorholt, dem Chef der Staatskanzlei, sowie mit Katrin Lange, Staatssekretärin im Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg, erneut deutlich geworden.

Zugesagt worden sei lediglich eine Prüfung zum Umgang mit den Schäden aus der Waldbrandsituation vom August. „Insbesondere was den Umgang mit den munitionsbelasteten Arealen angeht“, erklärte Knape.

Neue Hausaufgaben aus Potsdam

Ansonsten habe er aus Potsdam vor allem auch viele Hausaufgaben für die Kommune mitgenommen. So fordere das Land verbindliche Jahresabschlüsse für die Jahre von 2012 bis 2016 ein, bevor über Entschuldungsmodelle für die Stadt befunden werden könne. Aktualisiert werden müsse zudem das Personalentwicklungskonzept der Stadt. Nach wie vor nicht entschieden werde in Potsdam über einen Antrag der Stadt aus dem Jahr 2011, mit dem sich Treuenbrietzen eine deutliche Entschuldung aus dem Sonderfonds des Landes für Not leidende Kommunen erhofft hatte. „Das war noch kein Thema“, so Knape.

Sparbemühungen anerkannt

Anerkannt worden seien in Potsdam jedoch die Sparbemühungen der Stadt in den zurückliegenden Jahren. „Doch liefen diese ja auf Kosten der Zukunft, was uns jetzt auf die Füße fällt“, sagt Michael Knape.

Er hofft nun auf ein „möglichst geschlossenes Auftreten der Stadt nach außen“ bei der Lösung der neue Hausaufgaben. Stadtverordnete und Verwaltung treffen sich dazu am Mittwoch in einer eigens nach dem vorerst gescheiterten Waldverkauf einberufenen Steuerungsgruppe, um den Umgang mit der Finanzsituation zu beraten.

Hoffnung auf mutige Stadtverordnete

„Ich hoffe nun, dass alle Stadtverordneten jetzt auch noch so direkt vor der Kommunalwahl im Mai den Mut haben, sich mit diesem komplexen und sicher auch unangenehmen Thema weiter auseinanderzusetzen“, sagte Michael Knape am Dienstag gegenüber der MAZ.

Größere Resonanz für seine Protestaktion mit der weißen Fahne habe der Rathauschef bei Kontakten mit Vertretern anderer Kommunen im Land erfahren. „Vielen geht es nämlich ähnlich und sie teilen unsere Sorgen“, sagte der Bürgermeister.

Von Thomas Wachs