Treuenbrietzen

Was für ein Dauerlauf. Die Stadt Treuenbrietzen erlebt seit Donnerstagabend eine wohl seit dem Kriegsende nicht gekannte, riesige Herausforderung für ihre Infrastruktur auf allen Ebenen. Auch das Wochenende über hilft jeder wo er kann im Umfeld des großen Waldbrandeinsatzes. Die Maschinerie läuft wie ein Uhrwerk. Die Gefahren sind nun gebannt. Alle evakuierten Bewohner dürfen in ihre Häuser zurück.

Der sehr große Wasserbedarf für die Löscharbeiten im Waldbrandgebiet hatte sich zwischenzeitlich auf das Trinkwassernetz in Bardenitz, Frohnsdorf und Klausdorf ausgewirkt. Es gab Druckschwankungen in Haushalten.

Trinkwassernetz angezapft

Denn die Einsatzkräfte mussten in der Hochphase der Löscharbeiten zusätzlich das Trinkwassernetz anzapfen, um genügend Wasser zu haben. „Eigentlich ist unser Netz nicht für die Abnahme von derart großen Wassermengen gleichzeitig ausgelegt“, sagt Roland Meinusch, technischer Geschäftsführer der Wasserwirtschaftsgesellschaft Nieplitztal (WWN), gegenüber der MAZ.

Einsatzkräfte auch aus Sachsen-Anhalt sichern in Klausdorf die Wasserversorgung. Quelle: Thomas Wachs

In der besonderen Situation war dies jedoch der schnellste Weg, um Einsatzkräfte zu versorgen. Experten des Wasserwerkes Treuenbrietzen haben eine ganze Nacht über technische Unterstützung geleistet. Das Wasserwerk und die Pumpstation in Richtung Klausdorf, Bardenitz und Frohnsdorf waren von je einem Mitarbeiter per Hand statt sonst automatisch gesteuert worden.

Keine Gefahr für die Versorgung

Für die Wasserversorgung der Stadt Treuenbrietzen gab es aber keine Bedenken. Bald nutzten die Einsatzkräfte auch wieder eigene Brunnen in Bardenitz. Von dort lief der Pendelverkehr der Löschfahrzeuge zu den Brandorten. Im äußersten Notfall hätten die Wasserwagen auch bis Treuenbrietzen pendeln können, um Wasser aus dem Netz zu zapfen. „Das würde keinerlei Probleme für die Stadt bedeuten“, so Meinusch. Das Wasserwerk an der Leipziger Straße könne jederzeit ausreichend Wasser liefern, versichert der WWN-Chef gegenüber der MAZ.

Krankenhaus sorgt für Evakuierung vor

Unterdessen hatte sich vor dem Wochenende auch das Johanniter-Krankenhaus gerüstet für eine mögliche Evakuierung. Die Kliniken liegen, eingebettet in ein Waldgebiet, nur sechs Kilometer entfernt vom Treuenbrietzener Ortsteil Frohnsdorf, in dessen Nähe am Donnerstag der große Waldbrand ausgebrochen war.

Wie Jörg-Peter Bensch von der Stabsstelle der Geschäftsführung der Kliniken am Sonnabend der MAZ sagte, seien Notfallpläne aktiviert worden, um eine schnelle Räumung zu ermöglichen. Das hätte nur erfolgen können in Abstimmung mit Polizei- und Feuerwehrleitstelle. „Denn zum Transport von Patienten hätten wir Fahrzeuge benötigt“, sagt Bensch. Mitarbeiter der Kliniken waren für das Wochenende in Rufbereitschaft versetzt worden.

Durch Frohnsdorf rollen auch die Wassertransporte. Quelle: Thomas Wachs

Die Küche des Krankenhauses hatte zwischenzeitlich einen erheblichen Teil der Essenversorgung für die Einsatzkräfte übernommen. Je 500 Verpflegungssätze verließen morgens, zum Mittag und am Abend die Küche der Tochterfirma Zebona. Transportiert und ausgegeben wurden die Mahlzeiten von Einheiten des Katastrophenschutzes aus wechselnden Landkreisen.

Schlagkräftige Hilfe aus der Luft

Über Tage konnten die Einsatzkräfte auch auf schlagkräftige Hilfe aus der Luft zurückgreifen. Hubschrauber der Bundeswehr sowie der Bundespolizei transportierten Wasser und observierten aus der Luft mit speziellen Kameras die Situation in der Waldbrandregion. Im Parkstadion Treuenbrietzen und bei Frohnsdorf gibt es Landeplätze für Hubschrauber.

Von Klausdorf aus lief der Löscheinsatz auch in Luft. Quelle: Thomas Wachs

Eine Herausforderung ergab sich mittendrin. Ein großer Hubschrauber der Bundeswehr durfte ab Sonnabend vorerst nur noch 18 Stunden im Einsatz sein. Dann war eine große Inspektion fällig nach dem Dauereinsatz.

Am Boden blieb die Verkehrslage bislang trotz vieler Kolonnen der Einsatzfahrzeuge weitgehend ohne Probleme. „Einige Kraftfahrer sind genervt, wegen der großen Umleitung“, erzählt eine Polizistin, die am Kreisverkehr die Straße nach Frohnsdorf sperrt. „Die meisten haben aber Verständnis und wollen, dass die Feuerwehren in Ruhe arbeiten können“, so die Beamtin.

Dankesfest schon im Hinterkopf

Für die neue Woche hat Bürgermeister Michael Knape (parteilos) Einschränkungen im Betrieb des Rathauses angekündigt. „Denn die meisten Mitarbeiter waren und sind in die Abläufe drumherum irgendwie eingebunden“, sagt der Rathauschef am Sonntag gegenüber der MAZ.

Noch ist der Schlussstrich nicht gezogen. Doch viele Einwohner der direkt betroffenen Orte sowie auch der Bürgermeister denken auch schon ein paar Wochen weiter. „Wenn alles geschafft ist, lasst uns mal ein paar Tage durchatmen und dann ein großes Dankesfest für alle Einsatzkräfte organisieren“, sagt der Stadtchef am Sonnabend bei einer Lageberatung mit Klausdorfer Bürgern.

Von Thomas Wachs