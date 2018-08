Treuenbrietzen

Die Solidarität ist riesig. Kaum wird am Donnerstagabend bekannt, dass rund 560 Einwohner von Klausdorf, Frohnsdorf und Tiefenbrunnen auf der Flucht vor dem immer größer werdenden Waldbrand ihre Häuser verlassen müssen, läuft in der Stadthalle Treuenbrietzen das Hilfsprogramm an.

Zur Galerie Groß ist die Hilfe zum Waldbrandeinsatz bei Treuenbrietzen auf allen Ebenen. Vor all auch hinter den Kulissen.

Schnell ist dort ein Notquartier eingerichtet. Schnell spricht sich dies auch in der Stadt herum. Kurz darauf können die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und weiterer Einrichtungen der Stadtverwaltung auch sehr viele freiwillige Helfer begrüßen. Sie schleppen Proviant und Getränke heran oder kümmern sich direkt um die gestrandeten Bewohner der evakuierten Ortsteile.

Viele Helfer zur Stadthalle geeilt

„Ich kann doch nicht zu Hause sitzen, wenn hier Not am Mann ist“, sagt Kathleen Bergmann. Wie rund 30 weitere private Helfer ist sie spontan mit ihrer Tochter Enola zur Stadthalle geeilt, um irgendwie zu helfen. Dort werden die Bewohner anhand der Meldelisten aus den Orten registriert und mit Speisen versorgt.

Auch ein Team von Notfallseelsorgern steht bereit für persönliche Gespräche. Doch ist der Bedarf gering, berichte Christina Ostrick, die Leiterin des sechs Experten zählenden Teams. „Die Sorge um Tiere daheim und die Angst davor, nicht mehr ins eigene Haus zurück zu können, war besonders häufig zu erleben in den Gesprächen“, sagt die Seelsorgerin. Sie lobt zugleich „die tolle Unterstützung von allen Seiten, die hier zu erleben ist“.

Christina Ostrick (re.) leitete das Team der Notfallseelsorger beim Waldbrandeinsatz in Treuenbrietzen . Quelle: Thomas Wachs

Am Ende verbringen lediglich 21 Menschen – vor allem aus dem evakuierten Frohnsdorf – die Nacht in der Sport- und Mehrzweckhalle. „An Schlaf war freilich nicht wirklich zu denken“, sagt Dennis Wecke (26). „Das Lager auf der Matte war aber ganz bequem“, berichtet der Frohnsdorfer am Freitagmorgen nach einer unruhigen Nacht. Auch seine Großeltern blieben in der Halle. Sie hielten jedoch sitzend am Tisch durch. „Wir hätten zwar auch private Angebote hier nutzen können, hätten dort aber auch bloß nicht schlafen können vor Aufregung“, sagt Joachim Kaiser.

„Wir wurden hier gut versorgt“, sagt Gerda Kaiser. „Irgendwie müssen wir uns schon mal Gedanken machen, wie wir den ganzen Helfern und Feuerwehrleuten mal danken sollen“, so Joachim Kaiser. Da ist noch nicht klar, dass er weniger Stunden später wieder nach Frohnsdorf zurückkehren kann.

Private Betten schnell im Angebot

Die meisten der 540 Evakuierten aus Klausdorf, Tiefenbrunnen und Frohnsdorf haben private Quartiere genutzt. Die wurden reichlich angeboten. Direkt von Freunden und Verwandten oder von vielen Privatleuten über die zentrale Vermittlung an der Stadthalle. 94 private Betten sind schnell im Angebot. Auch die Kirchengemeinde. der Kinoverein und die Gesamtschule stehen bereit, um im Notfall Menschen aufzunehmen. Privatleute und Gastronomen bringen Essen vorbei.

Auch zwischenzeitlich wichtige Tiertransporte werden spontan angeboten. „Selbst aus Berlin kommen Hilfsangebote von Menschen nachdem das hier alles bundesweit durch die Medien gegangen ist“, sagt Angela Bremer von Ordnungsamt der Stadt am Freitag gegenüber der MAZ.

Viele Helfer melden sich spontan, um bei der Betreuung der Bürger aus evakuierten Orten zu helfen. Quelle: Thomas Wachs

Da haben die Evakuierten auch in der Senioren-Tagesstätte „Rosendiele“ schon eine spannende Nacht hinter sich. Annett Herrmann und das Team der Seniorenbetreuer servieren Frühstück und Kaffee. „Wir können so wenigstens etwas Halt geben und Gespräche anbieten“, sagt Herrmann.

Unterstützung von der Nachbarin

„So was habe ich noch nicht erlebt“, sagt Ingrid Kothe. Die 75-Jährige bekam Unterstützung von ihrer Nachbarin Dolores Schmidt, als es dann doch an die Evakuierung Frohnsdorfs ging. „Ich hatte mir das schon gedacht und meine Nachbarin vorgewarnt“, sagt Dolores Schmidt. „Als dann der Lautsprecherwagen der Feuerwehr mit der Durchsage kam, waren wir mit die Ersten, die raus sind aus Frohnsdorf“, erzählen die beiden Damen im Notquartier.

Bürgermeister Michael Knape (parteilos) ist „stolz auf unsere Treuenbrietzener und die große Hilfsbereitschaft“. Das betont der Einsatzleiter immer wieder auch bei den Interviews mit Medienvertretern, die am Freitag immer zahlreicher aus allen Richtungen nach Treuenbrietzen anreisen.

Von Thomas Wachs