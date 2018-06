Treuenbrietzen

Heiß, heißer, Sabinchenfest. So heiß wie die Sonne brannte, ist am Wochenende in Treuenbrietzen auch der Auftakt der nunmehr 24. Sabinchenfestwoche gefeiert worden. Geprägt war das Programm ab Freitagabend bis zum Sonntag diesmal von einem breiteren musikalischen Angebot. Dafür hatten die ehrenamtlichen Veranstalter des Sabinchenvereins auf einzelne der sonst üblichen Höhepunkte verzichtet. So auch auf den Vereinswettkampf „Schlag den Bürgermeister“.

„Wir hatten zuletzt gemerkt, dass dieser Teil sich lange hinzog und für alle Teilnehmer entsprechend aufwendig war“, sagt Bürgermeister Michael Knape in seiner Funktion als Chef des Sabinchenvereins. Dieser schaue schon jetzt auf das nächste Jahr, wenn die 25. Auflage besonders gefeiert werden soll. „Dann wird es ein Best off mit Höhepunkten aus den zurückliegenden Jahren geben“, verrät Knape. „Auch der Vereinswettkampf und womöglich auch der Sommergarten und vieles mehr kommen dann zurück“, so der Vereinschef.

Blasmusik mehr Raum eingeräumt

Im aktuellen Programm hatten die Veranstalter der Blasmusik mehr Raum eingeräumt. Vor allem am Sonnabendnachmittag „Das war ein Wunsch der reiferen Generation“, erzählt Knape. Doch kapitulierten die Senioren vor der Hitze auf dem dünn besetzten Markt.

Am Abend dann gehörte die Hauptbühne dort örtlichen Nachwuchsmusikern wie der Jugendband Timebreak und dem Duo Noah und Jannes,die viel Applaus erhielten, sowie den gestandenen Rockmusikern von Smoking Thompsons um Steven Baltot und Rudolph Werner aus Treuenbrietzen.

Beste Partymusik für heiße Nacht

Schon am Freitagabend kamen am Markt die zahlreichen Gäste beim Tanz mit The Dance Orchestra (TDO) um den einheimischen Chef Toni Gutewort aus Schmögelsdorf voll auf ihre Kosten. Quer durch die Hits von den 70er-Jahren bis heute ging es mit gekonnt und individuell interpretierten Titeln von Donna Summer über Cool and the Gang bis zu den Kings of Lion.

Beste Partymusik für heiße Sommernächte präsentierte das elf Musiker starke Orchester mit der aus dem Fernsehformat „The Voice“ bekannten Linda Helterhoff und Sebastian Leppert als Sänger. „Der Auftritt in der Heimat ist schon etwas Besonderes für mich“, erzählt Toni Gutewort. Auch für die Orchesterkollegen sei Treuenbrietzen durch die Konzerte im Kino schon zu einem lieb gewonnenen Ort geworden. „Es gibt viele tolle Kontakte und da wollen wir hier auf der Bühne auch besonders viel geben“, sagt Toni Gutewort.

Diesmal mit Videoprojektionen

Heißer und vor allem technisch noch aufwendiger war diesmal das Projekt für die Lounge aus Licht und elektronischer Musik im Spielpark am Schwanenteich. Matthias Weichmann von der Firma „Visualphi Event“ und die Klangholz-Crew mit 15 DJs aus der näheren und weiteren Region hatten auf der Wiese neben dem Skatepark für zwei Tage und eine Nacht diesmal in zwei Wochen Aufbauzeit noch mehr Licht- und Sound-Technik aufgefahren. Neu waren Videoprojektionen.

Im Skatepark selbst ging am Sonnabend der Skateboard-Cup mit gut 20 Akteuren über die Rampen und Hindernisse. „Der Termin beim Fest hier ist schon ein fester Treff für Skateboarder aus der Region sowie unsere Freunde aus Berlin und auch Dessau“, erzählt der gebürtige Treuenbrietzener Chris Steindorf vom Organisationsteam.

Ehrenpreis für Naturschützer

Gute Tradition blieben am Sonntag der Festumzug der Vereine und Institutionen sowie danach das Platzkonzert der Spielmannszüge und die Auszeichnung für besonderes bürgerschaftliches Engagement. Dieser Ehrenpreis ging am Sonntag an Reinhard Liese aus Pechüle. Er wurde von der Naturwacht vorgeschlagen, „weil er sich seit Jahren als ehrenamtlicher Helfer im Naturpark Nuthe-Nieplitz stark engagiert für den Umweltschutz besonders in der Region um Treuenbrietzen, wie Ingo Höhne von der Naturwacht in seiner Laudatio auf den überraschten Preisträger sagte.

Von Thomas Wachs