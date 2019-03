Treuenbrietzen

Bäumepflanzen statt Chemie und Deutsch. Für einige Schüler der Gesamtschule Treuenbrietzen findet der Unterricht in dieser Woche auch unter freiem Himmel statt. Auf einem besonderen Teilstück des im August vorigen Jahres vom riesigen Brand betroffenen Stadtwaldes beteiligen sich Jungen und Mädchen aus den neunten und elften Klassen derzeit im Rahmen eines ökologischen Tages an der Wiederaufforstung bestimmter Flächen.

Sie liegen an der Bundesstraße 102 zwischen Frohnsdorf und Tiefenbrunnen am Rande des Gebietes, das ansonsten hauptsächlich von privaten Eigentümern neu aufgeforstet wird. Die Eigentümergemeinschaft kooperiert dort mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg.

Bewusst anderen Weg eingeschlagen

Der Treuenbrietzener Stadtförster Dietrich Henke geht für das kommunale Teilstück in dem Gebiet bewusst einen anderen Weg als den kompletten Kahlschlag. Er lässt in dem circa 40 Jahre alten Kiefernbestand zunächst auch verbrannte Bäume stehen. Sie sollen wenigstens etwas Beschattung für die Jungpflanzen ermöglichen. „Und wenn sie dann irgendwann umfallen, tragen sie zur Verbesserung der Bodenverhätnisse bei“, erklärt der Stadtförster. „Vor allem sollen sie dem Boden zu mehr Feuchtigkeit und einer neuen Humusschicht verhelfen“, sagt Dietrich Henke.

An der B102 bei Tiefenbrunnen helfen Gesamtschüler bei der Wiederaufforstung des verbrannten Stadtwaldes Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Er nutzt auch diese Fläche an der B 102 mit als Eperimentiergebiet. Dazu werden einige der Jungbäume jetzt auch in den nicht umgepflügten schwarzen Waldboden gesetzt. „Welcher Ansatz am Ende besser ist, muss die Zeit zeigen“, sagt der Förster: „Wir wollen verschiedene Sachen probieren.“

Forscher begleiten Experimentierfeld

Begleitet wird dieses Experimentierfeld etwas auch von Forschern der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), auch wenn sie nicht direkt Bestandteil des 28 Hektar großen Gebietes sind, das die Stadt jetzt für das Forschungsprojekt „Clever-Forst“ zur Verfügung gestellt hat. „Einige Daten erhoben werden sollen aber auch hier“, erklärt Henke im kleinen Areal an der B102.

Einfließen sollen die Ergebnisse langfristig auch in die Arbeit der Gesamtschule. Sie möchte daran eigene Unterrichtsprojekte anknüpfen. „Dazu gibt es auch Kooperationen mit Hochschulen und der Universität Potsdam, die ausgebaut werden sollen“, erklärt Schulmanager Peter Lipka.

Frisches Grün im verkohlten Boden

Unter den verkohlten Kiefern werden aktuell – auch mit Hilfe der Gesamtschüler – neue Jungpflanzen in den verbrannten Waldboden gesetzt. Zunächst sind das gut 5000 Kiefern-Setzlinge. Im Herbst sollen dann noch ebenso viele Roteichen folgen. Sie sollen dazu beitragen, das gut einen Hektar große Areal zu einem Mischwald werden zu lassen.

Die Eichensetzlinge stammen aus dem Nieplitztal bei Frohnsdorf. „Dort nehmen sie nach Ansicht der Verwaltung des Naturparkes Nuthe-Nieplitz Überhand und soll reduziert werden“, erläutert der Stadtförster. Im Herbst plant er die Pflanzaktionen, zu denen auch freiwillige Helfer willkommen sind.

Die Gesamtschüler sind aktuell eifrig bei der Sache. Schnell sind mehrere Hundert Setzlinge in den Boden gebracht. „Die Arbeit an der frischen Luft ist besser als drei Stunde Mathe“, sagt Quentin Baatzsch aus Treuenbrietzen. Mit einem speziellen Pflanzspaten sticht der 15-jährige Neuntklässler alle 50 Zentimeter Löcher in den Boden. Andere Schüler setzten darin die kleinen Kiefern. So auch Hanna Lange. In ihrer Familie waren Verwandte vom großen Waldbrand direkt betroffen. Sie mussten ihre Häuser in Frohnsdorf und Klausdorf bei der Evakuierung verlassen. „Da ist es nun ganz spannend, bei der Wiederaufforstung zu helfen“, sagt die 14-jährige Schülerin am Dienstag beim Arbeitseinsatz im Brandwald.

Von Thomas Wachs