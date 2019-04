Treuenbrietzen

Jetzt kann es losgehen. Der Auftrag ist vergeben zur kompletten Sanierung der Elektroanlage an der Grundschule „ Albert Schweitzer“ in Treuenbrietzen. Am Dienstag ist ein Informationsabend angesetzt.

Nach Problemen mit der Finanzierung sind die Arbeiten nun an die in Treuenbrietzen ansässige Installationsfirma Elektro-Knoll vergeben worden. „Wir sind dankbar, dass wir nach langem Ringen um Fördermittel endlich diese Sanierung ausschreiben und nun den Auftrag erteilen durften“, sagt Bürgermeister Michael Knape (parteilos). Es freue ihn besonders, dass ein ortsansässiges Unternehmen gebunden werden konnte. „Schließlich fördern wir auf diesem Wege die lokale Wirtschaft und tragen zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei“, so Knape.

Auftrag vor der Haustür

Auch Firmeninhaber Werner Knoll freut sich über den Zuschlag: „Ein Auftrag im Ort ist auch für uns etwas ganz Besonderes“. Dank kurzer Abstimmungswege könne der Start für die umfangreichen Sanierungsarbeiten nun schneller erfolgen, als ursprünglich geplant. Statt im Juni soll es nun schon im Mai losgehen.

Die Elektroinstallation der Grundschule muss unter anderem aus Gründen des Brandschutzes saniert werden. Die Elektroanlage stammt weitgehend noch aus der Bauzeit der Schule in den 1970er-Jahren. Defekt haben sich gehäuft. Bislang jedoch fehlte der Kommune als Träger der Schule seit Jahren das Geld, um die mehr als eine Million Euro teuren Arbeiten ausführen zu lassen.

Finanziert aus Fördertöpfen

Finanziert wird die Sanierung nun durch Fördergelder. Sie fließen aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz ( FAG) für Not leidende Kommunen sowie aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP), teilt die Stadtverwaltung mit.

Eigens für diese Sanierungsarbeiten hat die Stadtverwaltung eine Steuerungsgruppe ins Leben gerufen. Sie setzt sich zusammen aus Elternsprechern und Lehrern der Grundschule sowie Vertretern der Bauverwaltung der Stadt. So werden Eltern und Lehrer direkt eingebunden, um über kurze Abstimmungswege schnell auf Probleme reagieren zu können.

Bauarbeiten bei laufendem Schulbetrieb

Immerhin sind die Arbeiten bei laufendem Schulbetrieb mit einigen Behinderungen verbunden. Teile des Gebäudes werden im Wechsel geräumt, um Baufreiheit zu schaffen. Die oberen Klassen ziehen komplett um in einen Bereich des alten Schulhauses an der Marienkirchstraße.

Wie die Stadtverwaltung weiter informiert, können auch Eltern ihre Anfragen zu den Sanierungsarbeiten im laufenden Prozess über die Teilnehmer der Steuerungsgruppe an die Verantwortlichen richten.

Elternabend am Dienstag

Die Steuerungsgruppe wiederum kann sich direkt an die Bauverwaltung der Stadt wenden unter 033748/74713 oder per Mail an T.Boje@ Treuenbrietzen.de.

Für Dienstag, 9. April, ist eine Informationsveranstaltung für Eltern der Grundschulkinder angesetzt. Erörtert wird der aktuelle Stand der Bauplanung. Treff ist um 17 Uhr in der Aula der Grundschule.

Von Thomas Wachs