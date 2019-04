Treuenbrietzen

Senioren auf in die Schulen der Stadt. Das wünschen sich Diana Bölke und Sven Gatter. Sie sind in Treuenbrietzen als Schulsozialarbeiter tätig in der Grundschule beziehungsweisen an der Gesamtschule. Dort erhoffen sie sich jetzt private Unterstützung zur Ergänzung ihrer professionellen Arbeit.

Starten soll in beiden Bildungsstätten das Projekt „Seniorpartner in School“. Dazu werden jetzt ehrenamtliche Akteure gesucht, die sich für einen harmonischen und friedlichen Schulalltag von Kindern und Jugendlichen engagieren möchten.

Bundesweit aktiver Verein

„ Diana Bölke und ich wollen das Projekt, das bereits über einen bundesweit aktiven Verein an zahlreichen Standorten erfolgreich eingeführt wurde, nun auch in den von uns betreuten Schulen etablieren“, erklärt Sven Gatter gegenüber der MAZ.

Lebenserfahrung und praktische Tipps aus dem selbst durchlaufenen Berufsalltag sollen so von Menschen ab einem Alter von 55 Jahren an Jungen und Mädchen weitergegeben werden. Pro Woche ist zunächst ein Gesprächsangebot geplant. Das wird Schülern gemacht, „um eine privatere Sicht auf Themen zu vermitteln, als wir sie professionell als Sozialarbeiter oder Lehrer haben“, erläutert Gatter.

Alle Themen auf den Tisch

Diskutiert werden können alle Fragen, die Grund- sowie Gesamtschüler umtreiben. Dabei soll es nicht nur um mögliche Probleme mit Lehrern, Mitschülern oder Eltern gehen, sondern auch um Tipps bei der Suche nach Praktika, Ausbildungsplätzen oder passenden Studienrichtungen.

Ziel der bundesweiten Initiative ist es, die Schüler in ihrer individuellen Entwicklung zu begleiten, ihre jeweiligen Stärken zu fördern und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, um per­sönliche und soziale Kompetenzen zu stärken.

Nützliche Erfahrungen

„Hilfreich wären für uns daher Frauen und Männer, die aus ihrem Berufsleben über entsprechende Erfahrungen sowie ein Netzwerk mit nützlichen Kontakten verfügen“, sagt Sven Gatter. Er kann sich auch vorstellen, dass sich erfahrene Leute engagieren, die noch im Berufsleben stehen, „so sie trotzdem die Zeit haben würden für das Projekt“.

In einem erste Schritt werden pro Schule zwei Seniorpartner benötigt. Sie müssten allerdings zunächst auch selbst noch etwas die Schulbank drücken. Nach einem Kennenlerngespräch, das von Mitarbeitern des Landesverbandes von „Seniorpartner in School“ geführt wird, ist eine Qualifizierung vorgesehen. So wird Rüstzeug für die sozialpädagogische Arbeit vermittelt. Der Kurs läuft über zehn Tage. Er soll demnächst starten, damit der Einsatz der Seniorpartner am Beginn des neuen Schuljahres im August gesichert ist.

Zwei Schulen schon dabei

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark gibt es das Projekt „Seniorpartner in School“ bereits in Werder/ Havel sowie an der Grundschule „ Hans Grade“ in Borkheide.

Interessenten können sich melden bei Sven Gatter unter 0163/2869594 oder per E-Mail über sven.gatter@dw-potsdammittelmark.de.

Mehr zum Verein Seniorpartner in School im Internet unter www.sis-brandenburg.de.

Von Thomas Wachs