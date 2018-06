Treuenbrietzen

Die Kosten explodieren und die Zeit läuft davon. Beim dringend nötigen Ausbau von Kindergartenplätzen in Treuenbrietzen, der an drei Orten läuft, verschärfen sich die Probleme. Das machte Bauamtsleiter Christoph Höhne am Montagabend in der Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung deutlich.

Besonders dramatisch ist die Situation im Ortsteil Marzahna. Dort soll das „Haus der kleinen Strolche“ sein neues Domizil in einem Trakt des Dorfgemeinschaftshauses erhalten. Doch schon bei den Entkernungsarbeiten sind jetzt zwei Monate Zeitverzug aufgelaufen. „Zudem liegen bereits strittige Nachtragsforderungen auf dem Tisch“, erklärte Höhne den Ausschussmitgliedern. Bei dem nach den Vergaberichtlinien für Kommunen erfolgten Zuschlag an einen Berliner Unternehmer sei zuvor nicht erkennbar gewesen, dass „er die Abrissarbeiten mit Hammer, Meißel und Schubkarre sowie schlechter Logistik erledigen lässt“, erklärte Höhne.

Wo einst die Schule war, entsteht in Marzahna nun das neue Domizil des Kindergartens. Quelle: Thomas Wachs

„Jetzt läuft ein Rechtsstreit als nächste Eskalationsstufe“, bestätigt Bürgermeister Michael Knape (parteilos) am Freitag. Am Morgen gab es ein Krisengespräch beim Ortstermin mit dem Berliner Abrissunternehmer sowie dem Architekten und einem Rathausmitarbeiter.

Mehrkosten von 300 000 Euro

Bürgermeister Knape beziffert die Mehrkosten für alle drei Projekte zum Kitaausbau im Stadtgebiet aktuell auf insgesamt rund 300 000 Euro. Auf Marzahna entfallen davon stattliche 250 000 Euro.

Wegen der Preisentwicklung am Baumarkt musste nämlich schon zuvor die Gesamtplanung verändert werden. Ursprünglich waren für das Vorhaben mal rund 500 000 Euro kalkuliert. Trotzdem sind der Bauamtsleiter und der Bürgermeister noch optimistisch, dass der Kitabau zum Jahresende fertig werden kann.

Termindruck zwingt zum Handeln

„Wir haben ja den Termindruck, weil wir dringend Kitaplätze schaffen müssen“, sagt Michael Knape. „Ausschreibungen können wir da nicht einfach so niederlegen, weil das neuen Zeitverzug bringen würde und es fraglich ist, ob wir dann bessere Ergebnisse erzielen“, erklärt der Rathauschef.

Speziell in Marzahna sei es zudem das Problem gewesen, „dass sich gar keine lokalen Firmen um den Auftrag beworben oder extrem hohe Preise aufgerufen hatten“, so Knape.

Nur ein Bewerber für Bauauftrag

Mehrkosten abzupuffern gilt es zudem für die Erweiterung der Kita „Kinderland“ in Pechüle. „Dort gab es für die Ausschreibung der Zimmermannsarbeiten nur einen Bieter“, erklärt Knape. „Insgesamt liegen die Kosten dort durch die allgemeine Preisentwicklung nun um 60 000 Euro höher bei rund 330 000 Euro“, sagt der Bürgermeister.

Etwas preiswerter gelang nach seinen Angaben indes der Umbau der einstigen Stadtbibliothek und Touristinformation zum Krippenbereich für die Kindertagesstätte „Spielkiste“. Auch dort gab es jedoch sechs Wochen Verzug zum Bauplan. Im Juli soll nun aber der Einzug perfekt sein. Ausgebaut werden müssen dann noch zehn Plätze für Kinder ab drei Jahren im ehemaligen Seniorenklub im Haupthaus. „Dafür läuft noch die Genehmigungsplanung“, erklärt Michael Knape.

Von Thomas Wachs